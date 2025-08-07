Η παραλία: Διεθνής διάκριση για τη σειρά της ΕΡΤ1 – Διεκδικεί δύο βραβεία στα Seoul International Drama Awards 2025

Δύο υποψηφιότητες στα βραβεία Seoul International Drama Awards 2025 κέρδισε η δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Η παραλία», γεγονός που αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για τη δημόσια ελληνική τηλεόραση.

Ο 2ος κύκλος της δραματικής σειράς «Η παραλία» που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 την περασμένη σεζόν, είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Σειράς, ενώ ο Γιώργος Νινιός διεκδικεί το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για την καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού, που συγκίνησε το κοινό. Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητά του βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές διεθνών πρωταγωνιστών, όπως του Adam Scott («Severance», season 2) και Owen Cooper («Adolescence»).

Τα Seoul International Drama Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Η σειρά «Η παραλία» επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες και προκρίθηκε στην τελική φάση, όπου συνολικά διαγωνίζονται 24 παραγωγές και 32 συντελεστές.

Ο 2ος κύκλος της σειράς, σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, μάς μεταφέρει στην Κρήτη του 1975. Στους λαξευμένους βράχους των Ματάλων, γνώριμοι χαρακτήρες από τον πρώτο κύκλο έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, ενώ καινούριοι ήρωες φέρνουν φρέσκια πνοή σε μια σεζόν γεμάτη ένταση, συγκίνηση και ανατροπές. Επίσης αποτελεί μια παραγωγή της ΕΡΤ, σε εκτέλεση παραγωγής από τη Foss Productions. Η σειρά αντλεί την έμπνευσή της από την πρωτότυπη ιδέα των Πηνελόπης Κουρτζή και Αυγής Βάγια, και από το μυθιστόρημα «Το κορίτσι με το σαλιγκάρι» της Πηνελόπης Κουρτζή, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Όλα τα επεισόδια της σειράς «Η παραλία» είναι διαθέσιμα στο ERTFLIX, έχοντας σημειώσει μέχρι σήμερα πάνω από 46 εκατομμύρια θεάσεις.

Οι νικητές του Seoul International Drama Awards 2025 θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο, ενώ η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025.