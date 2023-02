www.disneyplus.comΗ πρωτότυπη σειρά του FX, «Fleishman Is In Trouble», βασισμένη στο best-seller μυθιστόρημα της Taffy Brodesser-Akner, είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.

Η πρωτότυπη σειρά «Fleishman Is In Trouble», ακολουθεί την ιστορία του πρόσφατα διαζευγμένου 41χρονου Τόμπι Φλάισμαν (Jesse Eisenberg), ο οποίος «βουτάει» στον νέο, θαυμάσιο κόσμο των εφαρμογών γνωριμιών. Εκεί, σημειώνει μεγαλύτερη επιτυχία απ’ ότι είχε στα νιάτα του, προτού παντρευτεί, αμέσως μετά τις σπουδές του στην ιατρική.

Όμως, στην αρχή του πρώτου καλοκαιριού σεξουαλικής ελευθερίας, η πρώην γυναίκα του, Ρέιτσελ (Claire Danes), εξαφανίζεται, αφήνοντάς τον με την 11χρονη Χάνα (Meara Mahoney Gross), τον 9χρονο Σόλι (Maxim Swinton) και απολύτως καμία ένδειξη για το πού βρίσκεται ή εάν σκοπεύει να επιστρέψει.

Καθώς ισορροπεί ανάμεσα στην πατρότητα, την επιστροφή των παλιών του φίλων Λίμπι (Lizzy Caplan) και Σεθ (Adam Brody), την πιθανή προαγωγή που περιμένει καιρό στο νοσοκομείο και όλες τις γυναίκες που είναι διαθέσιμες στο Μανχάταν, καταλαβαίνει ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να ανακαλύψει τι συνέβη στην Ρέιτσελ, μέχρι να αντιμετωπίσει το τι συνέβη, πρώτα, στον ίδιο του το γάμο.

Η σειρά δημιουργήθηκε από την Taffy Brodesser-Akner, η οποία ανέλαβε την τηλεοπτική μεταφορά του αναγνωρισμένου μυθιστορήματος, μαζί με τους Sarah Timberman, Carl Beverly και Susannah Grant της Sage Lane Productions.

Οι Valerie Faris και Jonathan Dayton (Little Miss Sunshine, Η Μάχη των Φύλων) είναι εκτελεστικοί παραγωγοί, ενώ σκηνοθετούν πολλά από τα επεισόδια της σειράς. Το «Fleishman Is In Trouble» είναι μια παραγωγή της ABC Signature.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από τα ήδη διαθέσιμα Παιδικά Προφίλ που διασφαλίζουν πως τα παιδιά θα έχουν πάντα πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους. Περισσότερα στο www.disneyplus.com.