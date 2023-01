Η νέα πρωτότυπη σειρά του Disney+ «Welcome to Chippendales» είναι από σήμερα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.

Ένα έπος αληθινού εγκλήματος, το «Welcome to Chippendales» διηγείται την εξωφρενική ιστορία του Σόμεν «Στιβ» Μπάνερτζι, ενός Ινδού μετανάστη που έγινε ο παράδοξος ιδρυτής της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας στριπτίζ ανδρών και δεν άφησε τίποτα να του σταθεί εμπόδιο.

Το all-star καστ του «Welcome to Chippendales» περιλαμβάνει τους Kumail Nanjiani (The Big Sick), Murray Bartlett (The White Lotus), Juliette Lewis (Yellowjackets), Annaleigh Ashford (American Crime Story), Quentin Plair (The Good Lord Bird), Robin de Jesús (tick, tick… BOOM!) και Andrew Rannells (Girls5eva), μαζί με τους guest stars Nicola Peltz Beckham (Holidate) και Dan Stevens (Gaslit).

Οι Robert Siegel και Nanjiani είναι παραγωγοί μαζί με τους Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver και Rajiv Joseph, οι οποίοι συμμετέχουν στο σενάριο της σειράς μαζί με τη Mehar Sethi. Οι Siegel και Konner είναι συγχρόνως εκτελεστικοί παραγωγοί. Η σκηνοθεσία είναι του Shakman.

Ο Jacqui Rivera είναι εκτελεστικός συμπαραγωγός και η Annie Wyman συμπαραγωγός.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια.

Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από τα ήδη διαθέσιμα Παιδικά Προφίλ που διασφαλίζουν πως τα παιδιά θα έχουν πάντα πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.