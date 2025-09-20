Η Ράνια Τζίμα για την περιπέτεια υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη: «Ένιωσε κάτι σαν κράμπα στο στήθος»

Από τη θέση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, στον αναπαυτικό καναπέ του «Χαμογέλα και πάλι» για την Ράνια Τζίμα.

Η Ράνια Τζίμα όχι δεν άλλαξε πόστο, απλά βρέθηκε σήμερα (20.09.2025) καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε με την καρδιά του ο σύντροφός της, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Δόξα τω Θεώ τώρα είμαστε καλά. Ήταν πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στη δυσκολία του. Ο Γαβριήλ τρέχει, οπότε μπόρεσε να καταλάβει τη διαφορά στο σώμα του και τον οργανισμό του. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε. Ο ίδιος παρατήρησε τον εαυτό του και δεν το προσπέρασε. Το φετινό καλοκαίρι πολύ δύσκολα γεγονότα συνέβησαν. Νέοι άνθρωποι με αιφνιδιαστικές εξελίξεις», περιέγραψε η Ράνια Τζίμα.

«Εγώ ήμουν υπέρμαχος της ιδέας ότι, μόλις αισθανθεί καλύτερα, να μιλήσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που επικοινώνησαν και από τον πολιτικό κόσμο. Πρέπει να επικοινώνησε μαζί μας το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας.

Ήταν ένα γλυκό πράγμα, ανθρώπινο αυτό που συνέβη. Και λέω “κοίτα να δεις, δεν το έχουμε χάσει τελείως”. Από τους πρώτους που επικοινώνησε μαζί μας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν μια καλή στιγμή μέσα στη δυσκολία και τους ευχαριστώ πολύ», υπογράμμισε η δημοσιογράφος.

«Θες κάποιες μέρες να το μεταβολήσεις όλο αυτό και να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Ο ένας περνάει τη δυσκολία και ο άλλος προσπαθεί να στηρίξει διάφορα πράγματα. Θες αρκετές μέρες για να δεις τι συνέβη.

Φοβήθηκα λελογισμένα. Αισθάνθηκα ασφάλεια, γιατί ήμασταν εγκαίρως στο Ωνάσειο. Οι Έλληνες γιατροί είναι αδιανόητα καλοί γιατροί. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο Ωνάσειο και μετά, αισθάνθηκα ασφάλεια. Πρέπει όλοι τέτοιες καταστάσεις να τις βλέπουν σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Να κάνεις ένα restart, να κάνεις τις αλλαγές που χρειάζονται. […] Ο Γαβριήλ ένιωσε κάτι σαν κράμπα στο στήθος», αποκάλυψε η Ράνια Τζίμα.