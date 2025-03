Η Ρενέ Ζελβέγκερ στο καστ της 5ης σεζόν του «Only Murders in the Building»

Η δημοφιλής σειρά του Hulu, «Only Murders in the Building», προσθέτει ακόμα περισσότερη λάμψη στην πέμπτη της σεζόν, καθώς η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Ρενέ Ζελβέγκερ εντάχθηκε στο καστ.

H παραγωγή της νέας σεζόν του Only Murders in the Building, ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Deadline. Μαζί με την Ρενέ Ζελβέγκερ στο κτίριο θα κάνουν την εμφάνισή τους ο Κρίστοφ Βαλτς, η Τέα Λεόνι και ο Κίγκαν-Μάικλ Κι.

Όπως συνηθίζεται, οι λεπτομέρειες σχετικά με τις ιστορίες και τους νέους χαρακτήρες κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές και εκτελεστικοί παραγωγοί Μάρτιν Σορτ, Στιβ Μάρτιν, Σελίνα Γκόμεζ και Μάικλ Σίριλ Κρίτον θα ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους για να λύσουν ένα νέο μυστήριο.

Η διάσημη σειρά τον προηγούμενο μήνα απέσπασε το πρώτο της βραβείο SAG για το Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά, όπως και ο Μάρτιν Σορτ ο οποίος τιμήθηκε για την ερμηνεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρενέ Ζελβέγκερ έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στο κοινωνικό θρίλερ του Netflix «What/If» το 2019 και ακολούθησε το “The Thing About Pam” του NBC το 2022.