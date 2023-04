Η πρωτότυπη ιταλική σειρά «The Good Mothers» που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης σειράς στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

Το καστ περιλαμβάνει τους Gaia Girace (My Brilliant Friend) ως Ντενίζ Κόσκο, Valentina Bellè (Catch-22, Medici) ως Τζουζεπίνα Πέσε, Barbara Chichiarelli (Suburra – The series, Bad Tales) ως Άννα Κολάτσε, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) ως Κάρλο Κόσκο, Simona Distefano (The Traitor) ως Μαρία Κοντσέτα, Andrea Dodero (Thou Shalt Not Hate) ως Καρμίνε και με τη Micaela Ramazzotti (Like Crazy, The First Beautiful Thing) ως Λέα Γκαρόφαλο.

Η σειρά «The Good Mothers» ακολουθεί μια πολυεπίπεδη αφήγηση και παρουσιάζει τη συγκλονιστική, αληθινή ιστορία τριών γυναικών που γεννήθηκαν στην πιο φονική και πλούσια οικογένεια της ιταλικής μαφίας και συνεργάστηκαν με μια θαρραλέα εισαγγελέα για να την καταστρέψουν εκ των έσω.

Οι γυναίκες πρέπει να πολεμήσουν τις ίδιες τους τις οικογένειες για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να χτίσουν ένα νέο μέλλον για τα παιδιά τους.

Βασισμένη στο συναρπαστικό βιβλίο του βραβευμένου δημοσιογράφου Alex Perry και διασκευασμένη για τη μικρή οθόνη από τον υποψήφιο για BAFTA Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), η σειρά σκηνοθετείται από τον υποψήφιο για BAFTA και EMMY Julian Jarrold (The Crown, Becoming Jane) και τη βραβευμένη Elisa Amoruso (Sirley, Chiara Ferragni: Unposted) και είναι παραγωγή της House Productions (Sherwood, The Wonder) και της Wildside (My Brilliant Friend, Anna) μιας εταιρείας της Fremantle.

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το «The Good Mothers» αφηγείται τις ζωές τριών γυναικών που τόλμησαν να αψηφήσουν την Ντραγκέτα: της Ντενίζ, κόρης της Λέα Γκαρόφαλο, της Μαρία Κοντσέτα Κατσόλα και της Τζουζεπίνα Πέσε.

Τις βοηθά η εισαγγελέας Άννα Κολάτσε, η οποία είχε μια ιδέα αμέσως μόλις έφτασε στην Καλαβρία: για να νικήσει τις οικογένειες της Ντραγκέτα, πρέπει να επικεντρωθεί στις γυναίκες.

Πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη στρατηγική, καθώς η Ντραγκέτα είναι μια διαβόητη οργάνωση που όλοι τρέμουν για τη σιδερένια πυγμή και την ύπουλη δύναμη της.

Το «The Good Mothers» ακολουθεί την Ντενίζ, την Τζουζεπίνα και τη Μαρία Κοντσέτα στην προσπάθειά τους να απελευθερωθούν από την εγκληματική εξουσία και να συνεργαστούν με τις αρχές.

Εκτελεστικοί παραγωγοί για την House Productions είναι οι Juliette Howell, Tessa Ross και Harriet Spencer, για την Wildside, μία εταιρία της Fremantle, οι Mario Gianani και Lorenzo Gangarossa και για το Disney+ ο Alessandro Saba.