Η σειρά «Το παιδί» επιστρέφει με β’ κύκλο σε νέα τηλεοπτική στέγη

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Το παιδί» είναι πλέον γεγονός. Την είδηση επιβεβαίωσε πριν από μερικές ημέρες ο Λαέρτης Μαλκότσης, ο οποίος υποδύεται τον «Χρυσόδημο» στο σίριαλ, μέσα από ένα χιουμοριστικό story που δημοσίευσε η Foss Productions στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το MyTV, με το γνώριμο σατιρικό ύφος της σειράς «Το παιδί», ο ηθοποιός υπόσχεται ότι η συνέχεια θα αφήσει πίσω της τα κλασικά τηλεοπτικά στερεότυπα και θα προσφέρει μυστήριο, ανατροπές, αποκαλύψεις, συγκίνηση και… ακόμα περισσότερα μυστήρια στο φανταστικό Νεοχώρι της Αργολίδας.

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Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη σειρά «μια όαση δροσιάς στην ελληνική τηλεόραση», καλώντας το κοινό να την ακολουθήσει και στη νέα της πορεία.

Το μοναδικό ερωτηματικό που παραμένει αφορά το κανάλι προβολής, καθώς η σειρά δεν συνεχίζει στην ΕΡΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τη φιλοξενία του δεύτερου κύκλου έχουν εκδηλώσει τόσο το MEGA όσο και ο ANT1+.