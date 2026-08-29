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Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Μιχαήλ Ταμπακάκης ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα σειρά του Alpha

Το σίριαλ έχει προσωρινό τίτλο «Χαμένα μονοπάτια»
Μιχάλης Λεβεντογιάννης
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης
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Δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης θα συνεργαστούν ξανά μετά από μερικά χρόνια σε μία νέα σειρά που ετοιμάζει ο ALPHA.

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμή, η νέα σειρά έχει προσωρινό τίτλο «Χαμένα μονοπάτια» και πρόκειται για ένα συγκλονιστικό δράμα, που σχεδιάζει να βγάλει στον «αέρα» ο ALPHA στο β’ μισό της νέας σεζόν. Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης έχουν συμφωνήσει με την εταιρεία παραγωγής Pedio για να κρατήσουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σημειώνεται ότι αυτή δε θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηθοποιοί θα βρεθούν στο ίδιο πλατό, καθώς είχαν συνεργαστεί ξανά το 2020 στη σειρά «Έρωτας μετά».

Οι πληροφορίες λένε ότι τα γυρίσματα της νέας σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο.

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