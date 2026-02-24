Η Σία Κοσιώνη επιστρέφει απόψε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ: «Αυτή η περιπέτεια με έκανε σοφότερη»

Πέρασαν τα δύσκολα για τη Σία Κοσιώνη, καθώς περίπου 20 ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο είναι έτοιμη να γυρίσει και στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στον ΣΚΑΪ.

Οι πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι η γνωστή δημοσιογράφος το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) θα βρεθεί ξανά στη θέση της, στο «τιμόνι» της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, αρκετές ώρες νωρίτερα η Σία Κοσιώνη, που νοσηλεύτηκε με πνευμονία, έφτασε στο κανάλι του Φαλήρου, όπου οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν με θερμό τρόπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που έβαλε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ στα stories της.

Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ στα social media δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρουσιάστρια να μιλάει για την τηλεοπτική της επιστροφή.

«Mετά από έναν μήνα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από μία περιπέτεια δύσκολη η οποία όμως με έκανε σοφότερη.

Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες. Ραντεβού απόψε στις 19:45 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ», είπε στο βίντεο η Σία Κοσιώνη.

View this post on Instagram A post shared by SKAI.gr (@skaigr)

Σημειώνεται ότι η έμπειρη παρουσιάστρια ειδήσεων του ΣΚΑΪ μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων Αττικής την Πέμπτη (22.01.2026), καθώς έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο. Μάλιστα τις πρώτες ημέρες μεταφέρθηκε στην εντατική.

Τη Δευτέρα (26.01.2026) μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο και παρέμεινε υπό την καθοδήγηση και τη θεραπεία των γιατρών της.

Τελικά, η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Πέμπτη (05.02.2026), μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας.

Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νοσηλεία

«Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου.

“Υπεύθυνο” για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο “υποτίθεται” δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά. Γι’ αυτό, – μετά λόγου γνώσεως πια – θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα “υποτίθεται” στην άκρη και να συζητήσετε με τον γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετών.

Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία.

Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Metropolitan Hospital που στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία.

Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Τέλος, να μην ξεχάσω το αγγελάκι που εκείνη τη νύχτα πετούσε σίγουρα κάπου κοντά μας πάνω από το κέντρο της Αθήνας.

Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο», είχε γράψει η Σία Κοσιώνη στην πρώτη ανάρτησή της μετά το εξιτήριο.

View this post on Instagram A post shared by Sia Kosioni (@siakossioni)

Μέρα με την ημέρα η κατάστασή της παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) η παρουσιάστρια μαζί με τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους, Δήμο, πήγαν σε κάποια εξοχική τοποθεσία και πέταξαν τον πατροπαράδοτο χαρταετό.

«Πώς ξεκινήσαμε: με ενθουσιασμό. Πώς συνεχίζουμε: με επιμονή. Πώς τελειώσαμε: με εμπειρία. Και του χρόνου ξανά από την αρχή με υγεία. Καλή Σαρακοστή!», είχε αναφέρει ο Κώστας Μπακογιάννης σε σχετική ανάρτηση που έκανε στο Instagram.