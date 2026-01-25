«Η Σία Κοσιώνη περνάει μία μικρή περιπέτεια, “ταχεία ανάρρωση”», είπε η Στέλλα Γκαντώνα

Το πρωί της Κυριακής (25.01.2026) η Στέλλα Γκαντώνα και ο Ντίνος Σιωμόπουλος έκαναν αναφορά στο πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες τη Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία.

Οι δύο έγκριτοι δημοσιογράφοι, μέσω της εκπομπής τους, «Mega Σαββατοκύριακο», μίλησαν για τους διάφορους ιούς και γρίπες, που ταλαιπωρούν τον κόσμο αυτό το διάστημα και με αυτή την αφορμή η Στέλλα Γκαντώνα, μαζί με τον Ντίνο Σιωμόπουλο, ευχήθηκαν «καλή ανάρρωση» στην παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, τη Σία Κοσιώνη.

«Aρκετοί από εσάς όντως ταλαιπωρείστε (σ.σ. από γρίπες), και μικροί και μεγάλοι, να πούμε και περαστικά και στη Σία Κοσιώνη τη συνάδελφό μας, που περνάει έτσι μια μικρή περιπέτεια και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανάφερε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Mega Σαββατοκύριακο» η Στέλλα Γκαντώνα.

Παράλληλα, ο Ντίνος Σιωμόπουλος επισήμανε ότι η Σία Κοσιώνη ταλαιπωρείται από πνευμονιόκοκκο και προέτρεψε τους τηλεθεατές της εκπομπής να προσέχουν και να προφυλάσσονται.

«Πνευμονιόκοκκο. Καμιά βιταμίνη, κάνα εμβόλιο ξέρετε, όλα μαζί», είπε χαρακτηριστικά και η συνάδελφός του συμπλήρωσε ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η ξεκούραση.

«Επειδή ο καιρός, δηλαδή αυτή η μεταβλητότητα… Προσέξτε! Προχθές είχαμε ας πούμε μείον, τώρα εχθές πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει, έβαλα air condition στο αυτοκίνητο. Ζεσταινόμουν! Στο μεσημέρι είχε 20 βαθμούς», είπε ακόμα ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η Σία Κοσιώνη έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας γνωστού νοσοκομείου.