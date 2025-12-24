Η Σμαράγδα Καρύδη μετά το reunion του «Πάρα Πέντε»: Η αγάπη σας θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια

Το «Πάρα Πέντε» επέστρεψε στο MEGA το βράδυ της Τρίτης (24.12.2025) με ένα special επεισόδιο γεμάτο γέλιο, αποκαλύψεις και πολλές συγκινήσεις. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν φυσικά και η τηλεοπτική Ντάλια, Σμαράγδα Καρύδη, η οποία μία ημέρα αργότερα θέλησε να στείλει δημοσίως ένα μήνυμα τους θαυμαστές της.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε, λοιπόν, στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνάντηση των πρωταγωνιστών του «Πάρα Πέντε» και είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο που αγάπησε και συνεχίζει να αγαπάει τη σειρά. Ταυτόχρονα, η Σμαράγδα Καρύδη ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» σε όλους.

«Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια.

Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Σμαράγδα Καρύδη.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της θρυλικής σειράς «Στο Πάρα Πέντε» ενθουσίασε τους τηλεθεατές, σημειώνοντας υψηλές «πτήσεις» στα μηχανάκια της AGB. Σε όλα τα σπίτια ο κόσμος συγκεντρώθηκε συντονισμένος στο MEGA για να δει όσα ετοίμασε ο Γιώργος Καπουτζίδης και η τηλεοπτική του παρέα για τα 20 χρόνια που πέρασαν από την προβολή του σίριαλ.