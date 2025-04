Η ταινία «Αληθινός Πόνος» έρχεται στο Disney+ στις 16 Απριλίου

Η ταινία της Searchlight Pictures, «Αληθινός Πόνος» (A Real Pain), είναι ένα συγκινητικό ταξίδι γύρω από τις πολύπλοκες ανθρώπινες σχέσεις, με μοναδική αφηγηματική προσέγγιση και καθηλωτικές ερμηνείες από τους Jesse Eisenberg και Kieran Culkin.

Η ταινία «Αληθινός Πόνος», έρχεται 16 Απριλίου αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα.

Εξερευνώντας οικουμενικά θέματα όπως η πολιτιστική κληρονομιά, η αποδοχή και οι οικογενειακές σχέσεις, με φόντο τα εντυπωσιακά τοπία της Πολωνίας, η ταινία «Αληθινός Πόνος» έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς.

Η ταινία έχει χαρίσει στον Kieran Culkin πολυάριθμα βραβεία Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου, συμπεριλαμβανομένου και Όσκαρ, ενώ το σενάριο του Jesse Eisenberg έχει επίσης βραβευθεί και επαινεθεί ευρέως.

Η ταινία, «Αληθινός Πόνος», ήταν υποψήφια για δύο Όσκαρ και τέσσερις Χρυσές Σφαίρες. Κέρδισε επίσης το Waldo Salt Screenwriting Award στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς 2024 (Sundance Film Festival 2024) και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις 10 Καλύτερες ταινίες του 2024 από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).

Η ταινία της Searchlight Pictures «Αληθινός Πόνος» έχει χαρακτηριστεί Certified-Fresh στο Rotten Tomatoes™ και έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως «αριστούργημα» (Taylor Gates, Collider) και «μια απολαυστική, αστεία και πανέμορφη οδύσσεια» (Owen Gleiberman, Variety). Η ταινία, «Αληθινός Πόνος», έρχεται 16 Απριλίου, αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα.

Δύο αταίριαστα ξαδέρφια, ο David (Jesse Eisenberg) και ο Benji (Kieran Culkin), ξαναβρίσκονται για να ταξιδέψουν στην Πολωνία στη μνήμη της αγαπημένης τους γιαγιάς.

Η περιπέτεια παίρνει άλλη τροπή όταν οι παλιές τους εντάσεις βγαίνουν στο προσκήνιο, με φόντο την ιστορία της οικογένειάς τους.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή.

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας.

