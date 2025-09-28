Η ταινία «Έλιο» ήρθε στο Disney+ και δίνει τη δυνατότητα για απόλυτες διαστημικές περιπέτειες

Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων, «Έλιο», από την Disney και την Pixar, ήρθε στο Disney+ στις 17 Σεπτεμβρίου και ήδη έχει καθηλώσει τους συνδρομητές.

Οι λάτρεις του μικρού αγοριού θα μπορέσουν να απολαύσουν τον γαλαξία που είναι γεμάτος χιούμορ, συναισθήματα και ανακαλύψεις. Στο Disney+ θα μπορέσουμε να ζήσουμε και εμείς την διαστημική ιστορία του Έλιο Σόλις. Σε αυτή την ταινία θα ακολουθήσουμε το αγόρι – λάτρη των εξωγήινων με την αστείρευτη φαντασία, καθώς έρχεται σε επαφή με εξωγήινα όντα που τον περνούν για ηγέτη της Γης.

Αν και θεωρείται λανθασμένα αρχηγός της Γης, ο Έλιο πρέπει να δημιουργήσει νέους δεσμούς με εξωγήινες οντότητες, να χειριστεί μια διαγαλαξιακή κρίση και να ανακαλύψει ποιος είναι και πού πρέπει να βρίσκεται τελικά.

Έτσι θα τον «συνοδεύσουμε» ενώ κάνει το όνειρο της ζωής του πραγματικότητα.

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην κληρονομιά της αφήγησης της Disney και της Pixar, ταξιδεύει ως τα διαστρικά όρια και προσκαλεί το κοινό να διευρύνει τους ορίζοντές του και παράλληλα να εκτιμήσει τους δεσμούς που έχει εδώ στη Γη, χωρίς να απαιτείται διαπλανητικό ταξίδι.

Η ταινία έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh και Verified Hot στο Rotten Tomatoes® και έρχεται 17 Σεπτεμβρίου, για να τη απολαύσουν οικογένειες παντού, από την άνεση του σπιτιού τους.