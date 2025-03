Η ταινία «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», τώρα διαθέσιμη στο Disney+

Οι θεατές σε όλο τον κόσμο, έχουν επιτέλους την ευκαιρία να βιώσουν ξανά και ξανά την επική περιπέτεια, την αξέχαστη μουσική και τα cinematic visuals της ταινίας της Disney, «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», καθώς είναι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Oscar®, Barry Jenkins, και με ολοκαίνουργια τραγούδια του Lin-Manuel Miranda, συμπεριλαμβανομένου του viral hit «I Always Wanted a Brother», το «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» καθήλωσε το κοινό, σημειώνοντας εισπράξεις άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο Box Office, κατακτώντας μια θέση στο top 10 των μεγαλύτερων κινηματογραφικών κυκλοφοριών του 2024.

Οι κριτικοί και το κοινό έχουν χαρακτηρίσει το «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» ως «περιπετειώδες» (Brian Truitt, USA Today), ένα «εκθαμβωτικό μιούζικαλ» (Kevin Maher, The Times) και «οπτικά εντυπωσιακό» (Pete Hammond, Deadline Hollywood). Η ταινία είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+, δίπλα σε άλλους τίτλους του εμβληματικού franchise, όπως το «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (1994), το «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (2019), την σειρά «Η Φρουρά των Λιονταριών» και το πρόσφατο μουσικό special «The Lion King at the Hollywood Bowl».

Έως και τις 30 Μαρτίου, νέοι συνδρομητές αλλά και συνδρομητές που κάνουν επανέναρξη, μπορούν να εγγραφούν στο Disney+ Standard πρόγραμμα μόνο με 1,99 € τον μήνα για 4 μήνες, επισκεπτόμενοι το www.disneyplus.com. Μετά τους 4 μήνες, οι αυτόματες ανανεώσεις θα πραγματοποιούνται βάσει της εκάστοτε τιμής της μηνιαίας συνδρομής του Standard (9,99 € τον μήνα), εκτός εάν προβείτε πρώτα σε ακύρωση.

Εξερευνήστε την απίστευτη άνοδο του αγαπημένου βασιλιά στη «Γη της Αγέλης» στην ταινία της Disney με τίτλο «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Παρακολουθήστε τον Ραφίκι να αφηγείται τον θρύλο του Μουφάσα στο μικρό λιονταράκι Κιάρα, κόρη του Σίμπα και της Νάλα, με τον Τιμόν και τον Πούμπα να προσθέτουν το χαρακτηριστικό τους χιούμορ.

Η ιστορία, που εξιστορείται μέσα από φλάσμπακ, παρουσιάζει τον Μουφάσα ως ένα ορφανό λιονταράκι, χαμένο και μόνο, μέχρι που συναντά ένα συμπονετικό λιονταράκι που το λένε Τάκα, κληρονόμο μιας βασιλικής γενιάς.

Η τυχαία συνάντηση ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι μιας ασυνήθιστης ομάδας αταίριαστων χαρακτήρων που αναζητούν το πεπρωμένο τους. Οι δεσμοί τους δοκιμάζονται καθώς συνεργάζονται για να ξεφύγουν από έναν απειλητικό και θανάσιμο εχθρό.