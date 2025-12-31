Media

Idra Kayne για Eurovision 2026: «Περιμένουν από μένα τζαζ κομμάτι για τον εθνικό τελικό αλλά θα κάνω την υπέρβαση

«Κάθε φορά που θα γράψω και θα κυκλοφορήσω ένα κομμάτι, πάντα κάπως στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια αίσθηση του πως θέλω να το παρουσιάσω live» λέει η Idra Kayne
Idra Kayne
Idra Kayne / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Νομίζω ότι δεν περιμένω να ακούσω τίποτα πια φέτος στον εθνικό τελικό της Eurovision, γιατί κάθε χρόνο στέλνουμε και κάτι τελείως διαφορετικό», ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια Idra Kayne.

Η Idra Kayne παραχώρησε σήμερα (31.2025) συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στον επερχόμενο εθνικό τελικό για την Eurovision 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η Idra Kayne εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «νομίζω ότι οι περισσότεροι περιμένουν από μένα ένα τζαζ κομμάτι για τον εθνικό τελικό της Eurovision αλλά είπα να κάνω την υπέρβαση.

Επειδή έχω μεγαλώσει και αγαπώ πάρα πολύ την ποπ μουσική και είναι τεράστια αυτή ομπρέλα, είπα να πάω με έναν πιο καθαρόαιμο ποπ ήχο».

«Απ’ όσους ξέρω, γιατί δεν τους ξέρω όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή φέτος στον διαγωνισμό, είμαι σίγουρη ότι θα ‘ναι μια πολύ δυνατή συμμετοχή η Marseaux. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το κομμάτι της Ροζάνα Μαϊλάν που, επίσης, την ξέρω και είναι εξαιρετική καλλιτέχνιδα από την Κούβα», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι δεν περιμένω να ακούσω τίποτα πια φέτος στον εθνικό τελικό της Eurovision. Γιατί κάθε χρόνο στέλνουμε και κάτι τελείως διαφορετικό. Κάθε φορά που θα γράψω και θα κυκλοφορήσω ένα κομμάτι, πάντα κάπως στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια αίσθηση του πως θέλω να το παρουσιάσω live. Με το συγκεκριμένο, όμως, δεν μου έχει έρθει τίποτα στο μυαλό» πρόσθεσε, ακόμα, η Idra Kayne.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
275
238
149
104
90
Media: Περισσότερα άρθρα
Όλες οι στιγμές που καλεσμένοι εκπομπών «σφάχτηκαν» on air – Οι αποχωρήσεις από τα πλατό και το «στόλισμα» των παρουσιαστών
Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Απόστολο Γκλέτσο, μέχρι τη Σοφία Βούλτεψη, τη Ράνια Θρασκιά και τον Στέλιο Πέτσα, όλοι τους πρωταγωνίστησαν στις εντάσεις που παρακολούθησε το ελληνικό κοινό στην τηλεόρασή του
Η Σοφία Μουτίδου και ο Απόστολος Γκλέτσος
Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά»
«Καλή χρονιά να ευχηθώ, με υγεία πάνω απ’ όλα, χαρά, πολλές επιτυχίες, όμορφες οικογενειακές στιγμές και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να πραγματοποιηθεί», ευχήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου
Newsit logo
Newsit logo