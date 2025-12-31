Idra Kayne για Eurovision 2026: «Περιμένουν από μένα τζαζ κομμάτι για τον εθνικό τελικό αλλά θα κάνω την υπέρβαση

«Νομίζω ότι δεν περιμένω να ακούσω τίποτα πια φέτος στον εθνικό τελικό της Eurovision, γιατί κάθε χρόνο στέλνουμε και κάτι τελείως διαφορετικό», ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια Idra Kayne.

Η Idra Kayne παραχώρησε σήμερα (31.2025) συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να διεκδικήσει τη συμμετοχή της στον επερχόμενο εθνικό τελικό για την Eurovision 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η Idra Kayne εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «νομίζω ότι οι περισσότεροι περιμένουν από μένα ένα τζαζ κομμάτι για τον εθνικό τελικό της Eurovision αλλά είπα να κάνω την υπέρβαση.

Επειδή έχω μεγαλώσει και αγαπώ πάρα πολύ την ποπ μουσική και είναι τεράστια αυτή ομπρέλα, είπα να πάω με έναν πιο καθαρόαιμο ποπ ήχο».

«Απ’ όσους ξέρω, γιατί δεν τους ξέρω όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή φέτος στον διαγωνισμό, είμαι σίγουρη ότι θα ‘ναι μια πολύ δυνατή συμμετοχή η Marseaux. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το κομμάτι της Ροζάνα Μαϊλάν που, επίσης, την ξέρω και είναι εξαιρετική καλλιτέχνιδα από την Κούβα», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι δεν περιμένω να ακούσω τίποτα πια φέτος στον εθνικό τελικό της Eurovision. Γιατί κάθε χρόνο στέλνουμε και κάτι τελείως διαφορετικό. Κάθε φορά που θα γράψω και θα κυκλοφορήσω ένα κομμάτι, πάντα κάπως στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια αίσθηση του πως θέλω να το παρουσιάσω live. Με το συγκεκριμένο, όμως, δεν μου έχει έρθει τίποτα στο μυαλό» πρόσθεσε, ακόμα, η Idra Kayne.