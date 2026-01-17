Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Νικήτας κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ηλέκτρα

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 19:00.

Η Ηλέκτρα παρουσιάζει το βιβλίο της και η παρουσίαση τυγχάνει πολύ θερμής υποδοχής. Ο Μίμης προσπαθεί, άκαρπα, να βγάλει άκρη με το άρθρο, σχετικά με το μαιευτήριο και το μωρό της Νεφέλης. Ο Παύλος, όμως, τι ζητά στο γραφείο του Μπόγρη; Ο Νικήτας απέναντι από την Ηλέκτρα. «Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου», της λέει. Και κάνει την πρώτη του κίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Eπεισόδιο 66ο: Ο ερχομός της Ναταλί (Ζαχαρένια Πίνη) στο νησί αλλάζει τις ισορροπίες στο σπίτι των Καρτάληδων. Όχι μόνο επειδή η Φιόνα έχει πλέον να διαχειριστεί και την κόρη της, αλλά κυρίως επειδή ο γάμος του Πέτρου με την Φιλιώ πλησιάζει… ο ηλεκτρισμός του, όμως, με την Ουρανία δεν περνάει απαρατήρητος από την αδερφή του. Στο μεταξύ, η Φιόνα μαθαίνει το σχέδιο του Αλεβιζάτου για το ναυπηγείο… ένα σχέδιο που μπορεί να βάλει τον Πέτρο σε μπελάδες. Η Ηλέκτρα αποχαιρετά τον Νικήτα, εκείνος όμως φαίνεται πως δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Κι ενώ εκείνη επιστρέφει στο νησί, ο Παύλος μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει. Ήρθε η ώρα να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στις ζωές της Ηλέκτρας και της Νεφέλης; Ο Παύλος βέβαια δεν είναι ο μόνος που φεύγει από το νησί. Αποφασισμένοι να δώσουν ένα τέλος στη ιστορία με τη μαφία και να αποκαλύψουν την εμπλοκή της Καρτάλη, ο Χάρης και ο Κωνσταντής συμμαχούν και φεύγουν μαζί. Ο προορισμός τους, πέρα από τα σύνορα. Σκοπός τους η απαγωγή του Ρετσέτι!

Ηλέκτρα – Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Eπεισόδιο 67ο: Η δύσκολη μέρα έφτασε. Η Ηλέκτρα, ελεύθερη από δεσμά και ενοχές, επιστρέφει στην Αρσινόη αποφασισμένη να ξεκινήσει την καινούργια της ζωή. Οι μνήμες όμως είναι ζωντανές. Μόλις φτάνει στο σπίτι της, η Νεφέλη και η Δανάη τα χάνουν. Κι ενώ η Ηλέκτρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις κόρες της, η Δανάη την αιφνιδιάζει, καθώς της αποκαλύπτει ότι ξέρει για το τελευταίο της βράδυ με τον Παύλο στην Αθήνα. Ο Παύλος, από την άλλη, συναντά τον Νικήτα για μια προσωπική κουβέντα, ενώ ο Βασίλης παλεύει να πάρει δυο λέξεις από το στόμα της Ουρανίας. Ήρθε άραγε η στιγμή να μπούνε τίτλοι τέλους στον γάμο τους, την ίδια ώρα, που ο Πέτρος με την Φιλιώ ξεκινάνε τη δική τους σχέση κανονίζοντας τη μεγάλη μέρα; Ο ερχομός της Ναταλί έρχεται να βγάλει τα μεγάλα μυστικά της οικογένειας στην επιφάνεια κι ακόμα κι η Φιόνα μοιάζει έτοιμη να λυγίσει. Ο Νικήτας επισκέπτεται τον Νικόλα, με περίεργες διαθέσεις, ενώ το ταξίδι του Χάρη με τον Κωνσταντή, τους φέρνει αντιμέτωπους με παλιούς και επικίνδυνους γνώριμους. Είχε τελικά δίκιο ο Νικόλας για την προδοσία της Αγνής;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Eπεισόδιο 68ο: Η Ηλέκτρα παρουσιάζει το βιβλίο της και η παρουσίαση τυγχάνει πολύ θερμής υποδοχής. Η χαρά της μετριάζεται όμως, όταν μαθαίνει από τον Νικήτα πως έχει αναλάβει να βοηθήσει τον Νικόλα με την επιτροπή, με σκοπό να τον κάνει… να αποτύχει. Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα, ο Χάρης με τον Κωνσταντή παρακολουθούν την Αγνή. Τι θα ανακαλύψουν; Περιμένοντας τα νέα τους, ο Μίμης, ανακαλύπτει τυχαία μια καταγγελία για την κλινική που γέννησε η Νεφέλη. Ακόμη μία γυναίκα φαίνεται να «έχασε» το υγιέστατο μωρό της. Πώς θα αντιδράσει; Την ίδια ώρα, η Τιτίκα πιέζεται να αποφασίσει αν θα δώσει πίσω τις μετοχές της από το ναυπηγείο. Δύσκολη απόφαση. Όπως δύσκολη είναι και η θέση του Χάρη και του Κωνσταντή, που καταδιώκοντας, με το αυτοκίνητο, την Αγνή έχουν φτάσει στα σύνορα. «Πρέπει να δράσουμε γρήγορα»… λέει ο Χάρης, ενώ ο Τζιοβάνι είναι πολύ πιο κοντά από όσο περιμένουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Eπεισόδιο 69ο: Κάπου στα σύνορα, ο Χάρης τρέχει με το όπλο του προτεταμένο. Μπροστά του, ο Τζιοβάνι, προσπαθεί να ξεφύγει. Ο Χάρης τον σημαδεύει. Την ίδια ώρα, η Αγνή παλεύει να ξεφύγει, από τα χέρια του Κωνσταντή. Μια καταδίωξη φτάνει στο τέλος της. Στην Αρσινόη, ο Νικήτας θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Και μια νέα νευρολογική πτέρυγα. Η Ηλέκτρα ξεκαθαρίζει στον αδελφό της, ότι δεν βλέπει τον νευρολόγο ερωτικά. Ο Βασίλης την περιεργάζεται, δύσπιστος. Όταν, αργότερα, θα συναντηθεί με τον Νικήτα, θα του ζητήσει το λόγο. Εκείνος, απερίφραστα του δηλώνει, πως είναι ερωτευμένος με την Ηλέκτρα. Η Τιτίκα έχει μια τρομερή σύγκρουση με τον Βρεττό, στο γραφείο του Μπόγρη. Η ρήξη μεταξύ τους, μοιάζει οριστική. Εκείνη τρέχει στο ψυχιατρείο, ο Νικόλας περνά Επιτροπή. Στην απελπισία της, θα κάνει μια παράτολμη κίνηση προς τον Διευθυντή. Θα τους βγει σε καλό; Ο Πέτρος επιστρέφει στο ναυπηγείο και μαθαίνει ότι κι η Ουρανία έχει επιστρέψει στον Βασίλη. Πώς θα αντιδράσει; Η Νεφέλη αποφασίζει να διαβάσει το βιβλίο της Ηλέκτρας: «πόσο χειρότερο από το ημερολόγιό της να ‘ναι;» Ο Μίμης προσπαθεί, άκαρπα, να βγάλει άκρη με το άρθρο, σχετικά με το μαιευτήριο και το μωρό της Νεφέλης. Ο Παύλος, όμως, τι ζητά στο γραφείο του Μπόγρη; Ο Νικήτας απέναντι από την Ηλέκτρα. «Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου», της λέει. Και κάνει την πρώτη του κίνηση. Ο Νικόλας, απέναντι από την επιτροπή. «Εγώ.. είμαι ο βασιλιάς», τους λέει.

Ηλέκτρα – Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 70ο: Η επιστροφή του Νικόλα σημαίνει συναγερμό στη Φιλιώ και τον Πέτρο. Πόσα ξέρει από την πλεκτάνη της Φιόνας; Και το κυριότερο, τι σκοπεύει να κάνει στο εξής; Κι ενώ η Φιόνα αρχίζει να φοβάται για τη ζωή της, έχει ένα ακόμα πρόβλημα να αντιμετωπίσει: τις υποψίες του Βασίλη πως κάτι δεν πάει καλά με το καράβι του Αλεβιζάτου. Κι ενώ όλοι θα περίμεναν από την Καρτάλη να στραφεί εναντίον του Σαγιά, εκείνη κάνει το απροσδόκητο: ζητά από την Ουρανία να φύγει από το ναυπηγείο προκειμένου να προστατεύσει τον Πέτρο. Ο Χάρης και ο Κωνσταντής έχουν την Αγνή στα χέρια τους, όμως ο Τζιοβάνι παραμένει άφαντος… Ο Χάρης αλλάζει πλεύση και αποφασίζει πως η Αγνή θα τους φανεί περισσότερο χρήσιμη αλλού: πίσω στην Αρσινόη! Εκεί που ήδη βρίσκεται ο Νικόλας… Κι ενώ ο Μίμης φεύγει για να ερευνήσει την υπόθεση της αμαρτωλής κλινικής, ο Πέτρος πηγαίνει να αντιμετωπίσει τον Νικόλα στα ίσα. Εκείνος όμως, έχει ένα περίεργο δώρο γάμου να του κάνει… Μια αλήθεια που έχει μείνει καιρό κρυμμένη…

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ