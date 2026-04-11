Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Παύλος κι η Ηλέκτρα αναμετρώνται με το οριστικό τέλος του έρωτά τους

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Η Νεφέλη βουλιάζει όλο και περισσότερο στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της την κόρη, ενώ ο Παύλος κι η Ηλέκτρα αναμετρώνται με το οριστικό τέλος του έρωτά τους. Η Δανάη βρίσκεται με τον Ρένο στην Αθήνα, έχοντας πει ψέματα σε όλους. Στο ναυπηγείο, η Κορίνα, ζητά τη συμμαχία του Νικόλα και του Μπόγρη, για να μάθει τις πραγματικές προθέσεις του πατέρα της. Θέλει μαζί, να σχεδιάσουν την απαγωγή της.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 13 Απριλίου

Eπεισόδιο 121ο: Φωτιά στο ναυπηγείο ξανά. Ο Βρεττός και ο Νικόλας παρακολουθούν τις φλόγες να καταπίνουν την αποθήκη. Κλείνει ένας κύκλος ή ανοίγει ξανά; Ο Χάρης κοιτά βλοσυρός τον Νικόλα. Οι εξηγήσεις που του δίνουν, πατέρας και γιος, δεν τον πείθουν. Στο σπίτι της Νεφέλης, η μικρή Ηλέκτρα, μοιάζει να καταφέρνει αυτό που τόσο καιρό επιθυμεί: να έρθει στο νησί εκείνη που αποκαλεί: αληθινή της μαμά. Η Ηλέκτρα διαισθάνεται, πως η άρνηση για φαγητό, οι λιποθυμίες της, ίσως είναι μέρος ενός σχεδίου, το οποίο η Μπέτυ, την έχει δασκαλέψει. Μοιράζεται τις σκέψεις της με τον Παύλο, ο οποίος εξαγριώνεται. Η Νεφέλη, όμως, ανίδεη, έχει τις πρώτες τρυφερές στιγμές της με την κόρη της. Η Κορίνα επισκέπτεται τη Δανάη και της αποκαλύπτει, απερίφραστα, την απιστία του Μπόγρη. Εκείνη κλονίζεται, ενώ ο ακόμα σύζυγός της κατηγορεί τον εαυτό του για το λάθος του. Πώς θα επιβιώσει ο γάμος τους; Ο Κωνσταντής παρακολουθεί την Ουρανία και τον Πέτρο, ο οποίος κάνει πλέον καθαρές τις προθέσεις του στην Ουρανία. Θα πάρει, όμως, μια απάντηση, που δεν την περίμενε: του δηλώνει ότι εκείνη, αγαπά τον άντρα της. Ο Πασχάλης στέκει, τραγική φιγούρα, πάνω από τον τάφο του πατέρα του. Μόνος, δίχως τη Δόμνα δίπλα του, μοιάζει έτοιμος να πέσει κι εκείνος μέσα. Η Δόμνα, λίγο αργότερα, τον καθησυχάζει πως δε θα ξαναφύγει ποτέ από δίπλα του. Ο Κωνσταντής μεταφέρει στον Βασίλη, ότι η παρακολούθησή τους, έχει θετικό αποτέλεσμα: η Ουρανία εκείνον επιλέγει, όχι τον ξάδερφό της. Εκείνος, όμως, δεν πιστεύει στ’ αυτιά του ούτε και η Ουρανία που κρυφακούει τη συνομιλία τους.

Ηλέκτρα – Τρίτη 14 Απριλίου

Eπεισόδιο 122ο: Ενώ το πόρισμα της πυροσβεστικής, για την φωτιά στο ναυπηγείο, έχει βγει και αναφέρει εμπρησμό, οι σχέσεις όλων είναι πιο εμπρηστικές. Η Ουρανία μαθαίνει για το κόλπο που στήθηκε και ότι ο Βασίλης τα ξέρει όλα γι’ αυτήν και τον Πέτρο. Οι σχέσεις των δύο ζευγαριών σε τεντωμένο σκοινί. Πώς θα αντιδράσουν; Η Ηλέκτρα ξεσκεπάζει τη Μάρκαρη και το σχέδιο που έστησε για να κερδίσει την μικρή. Η εξέλιξη αυτή θα την σταματήσει ή έχει κι άλλο σχέδιο; Ο Μπόγρης απολογείται στην Δανάη για την απιστία του. Αυτή δεν δέχεται τίποτα και ξαναπέφτει στην αγκαλιά του Ρένου. Η σχέση Ηλέκτρας και Νικήτα βρίσκεται σε ένταση. Ο Νικήτας έχει γίνει φορτικός. Θα της συμπεριφερθεί όπως και στη Βασιλική ή έχει αλλάξει; Σε ένταση κι ο Στέργιος. Δεν θέλει να εκθέτει τη Μάρω και της προτείνει γάμο. Τι θα απαντήσει; Από την άλλη η Δόμνα που έχει μείνει μόνη με τον Πασχάλη δεν ξεχνά την οικογένειά της. Μέσα σ’ όλα αυτά η Ναταλί βρίσκει τον αχυράνθρωπο που θα αγοράσει τις μετοχές των Αλεβιζάτων. Θα είναι όμως όπως τον περιμένουν;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 15 Απριλίου

Eπεισόδιο 123ο: Ο Νικόλας κλείνει συμφωνία για τη σωτηρία του ναυπηγείου κάτω απ’ τη μύτη της Κορίνας και του Ρένου που βρίσκονται μπροστά σε ολοκληρωτική καταστροφή. Θα πουλήσουν τις μετοχές; Ο Μπόγρης διαλυμένος από το λάθος του με την Κορίνα παίρνει το αίμα του πίσω, ενώ ο Ρένος επιστρέφει την καρφίτσα στη Δανάη έπειτα από μια νύχτα πάθους. Εκείνη προσπαθεί να την επιστρέψει χωρίς να την πάρει χαμπάρι η Τιτίκα. Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να παρατήσει την Ηλέκτρα. Θα τον αφήσει να φύγει; Η Μάρω πέφτει στην ανάγκη του Περλεπέ μετά τις προσβολές του Βασίλη που βρίσκει καταφύγιο στο πατρικό του. Η Φιλιώ είναι αποφασισμένη να φύγει για πάντα από το νησί, ενώ η Ουρανία κλαίει με μαύρο δάκρυ για τον χωρισμό της. Η Μερόπη αποφασίζει να αναλάβει δράση αλλά δεν την κρατάν τα πόδια της. Η Ζωή κάνει το χατίρι της Μπέτυ και πάει να δει την μικρή Ηλέκτρα αλλά την περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 16 Απριλίου

Eπεισόδιο 124ο: Το θολωμένο μυαλό του Βασίλη παλεύουν να συνεφέρουν όσοι τον αγαπούν. Η προδοσία όμως, που υπέστη, είναι πολύ βαριά για εκείνον. Την ίδια παρηγοριά στο ποτό βρίσκει και η Νεφέλη, που μάταια παλεύει να κερδίσει το βλέμμα της μικρής Ηλέκτρας. Αυτή η σχέση είναι δηλητηριασμένη από την Μπέτυ. Τι θα κάνει όμως η Ζωή για να τις βοηθήσει; Δυο τραυματισμένα παιδιά στο νησί της Αρσινόης. Το ένα βρέφος και το άλλο ενήλικο, παλεύει, μπροστά στη Δόμνα, με την επιληψία. Κι όσο η Δανάη προσπαθεί να το σκάσει με τον Ρένο, ο Μπόγρης βοηθά τον Νικόλα να αποκαλύψουν το μεγάλο μυστικό του Αλεβιζάτου στην Κορίνα, φέρνοντας στο ναυπηγείο έναν γνώριμο απ’ τα παλιά. Θα πειστεί άραγε ο μυστηριώδης συνεργάτης να βοηθήσει στο σχέδιο του Νικόλα; Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Όπως παλιά, στο ίδιο καμαράκι ο Παύλος και η Ηλέκτρα ξανασυναντιούνται κι ένα τσαλακωμένο σημείωμα, πεταμένο στο πάτωμα, θα γίνει η αφορμή για νέες εξομολογήσεις. Ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν λόγια.

Ηλέκτρα – Παρασκευή 17 Απριλίου

Eπεισόδιο 125ο: Νύχτα στην Αρσινόη κι οι σκιές κινούνται με προφύλαξη, όμως το σκοτάδι δεν τις προστατεύει. Ο Νικήτας παρακολουθεί έκπληκτος, τη Δόμνα να περπατά δίπλα στον Πιλίδη και τους ακολουθεί. Ο καβγάς του Βασίλη με τον Πέτρο, ξεφεύγει. Ο Μίμης τους οδηγεί στο τμήμα κι ο Βασίλης, έξαλλος, προκαλεί να τον κλείσουν στη φυλακή. Ο Πέτρος αναλαμβάνει να το κάνει, υποβάλλοντας μήνυση. Η Φιλιώ, προσπαθεί να τον μεταπείσει. Θα το καταφέρει; Λίγο αργότερα, θα παραδεχτεί στον Μίμη, ότι μαζί του δεν τόλμησε. Τι θα γινόταν «αν» είχε παντρευτεί εκείνον και όχι τον Πέτρο; Η Νεφέλη βουλιάζει όλο και περισσότερο στο σκοτάδι, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της την κόρη, ενώ ο Παύλος κι η Ηλέκτρα αναμετρώνται με το οριστικό τέλος του έρωτά τους. Η Δανάη βρίσκεται με τον Ρένο στην Αθήνα, έχοντας πει ψέματα σε όλους. Στο ναυπηγείο, η Κορίνα, ζητά τη συμμαχία του Νικόλα και του Μπόγρη, για να μάθει τις πραγματικές προθέσεις του πατέρα της. Θέλει μαζί, να σχεδιάσουν την απαγωγή της. Ο Νικήτας, αποφασισμένος να υποχρεώσει τη Δόμνα να φανερωθεί, της ανακοινώνει τη διάγνωσή τους για τον Πασχάλη. Ο Παύλος αποφασίζει να φύγει από το νησί, εφόσον η Νεφέλη δέχεται να προσλάβουν μια γυναίκα να τη βοηθά, ενώ η Μπέτυ, επιστρέφει, αποφασισμένη να μην αφήσει την κόρη της να κινδυνεύσει.

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ