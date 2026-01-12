Ιωάννα Μαλέσκου: «Ας υπάρξει ένα όριο και ένας σεβασμός στα όσα γράφονται»

«Δεν χρειάζεται να απολογηθώ με ποιους θα βγω» ανέφερε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Μαλέσκου.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια τόνισε πως δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε εκείνη και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και πως όλα είναι καλά.

«Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε μένα και τον Λάμπρο κι ας διαβάζουμε πολλά. Ας υπάρξει ένα όριο και ένας σεβασμός στα όσα γράφονται», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Δεν έκανα κάλεσμα φέτος για τη γιορτή μου και δεν χρειάζεται να απολογηθώ με ποιους θα βγω. Υπάρχει πρόβλημα αν κάποιοι ψάχνουν να βρουν κάτι κακό μέσα από τα stories που ανεβάζουμε.

Δεν το συζητήσαμε με τον Λάμπρο, δεν συζητάω αστεία πράγματα. Είδα την απάντηση του Λάμπρου σε ερώτηση για τη γιορτή μου, ήταν μεθοδευμένη ερώτηση. Με τον Λάμπρο αγκαλιαστήκαμε γιατί προέκυψε και όχι για να δείξουμε στον κόσμο κάτι επί τούτου για να πείσουμε ότι είμαστε καλά».