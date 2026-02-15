Media

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν με νοιάζουν οι αριθμοί, με νοιάζει ότι είμαι καλά, ότι έχω την υγεία μου»

«Είμαι καλά, κυλάνε ωραία τα πράγματα» δηλώνει η Ιωάννα Μαλέσκου
Ιωάννα Μαλέσκου
Η Ιωάννα Μαλέσκου NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Αισθάνομαι πολύ καλά σε αυτή τη φάση της ζωής μου, νιώθω πολύ ήρεμη», δηλώνει η Ιωάννα Μαλέσκου.

Τα γενέθλιά της με φίλους και συνεργάτες γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου (14-02-2026) η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν στο πάρτι της.

«Το Μαριλιάκι χαίρεται τόσο πολύ και έχει ενθουσιαστεί, αισθάνεται ότι είναι η δική της γιορτή», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου για την κόρη της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Κλείνω τα 37 και αισθάνομαι πολύ καλά σε αυτή τη φάση της ζωής που βρίσκομαι. Νιώθω πολύ ήρεμη. Δεν με νοιάζουν οι αριθμοί, με νοιάζει ότι είμαι καλά, ότι έχω την υγεία μου, αυτά τα οποία θέλω και είμαι ήρεμη μέσα μου».

«Είμαι καλά, κυλάνε ωραία τα πράγματα και όσο έχουμε μία ωραία σταθερότητα, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, νιώθω ευγνώμων που είμαι σε ένα σταθμό που στηρίζει τα προγράμματά του και με ανθρώπους που ξέρουν ποια είμαι και το μπορώ να κάνω». είπε καταληκτικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

