Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίες με μαύρο μπικίνι σε παραλία και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσιοποίησε στο Instagram φωτογραφίες της με μπικίνι και ένα μήνυμα όλο νόημα. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της και ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου αφού ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με την εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα, τώρα απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές με την μονάκριβη κόρη της, στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις νέες φωτογραφίες που ανήρτησε η παρουσιάστρια, την βλέπουμε να ποζάρει με μαύρο μπικίνι σε παραλία, εντυπωσιάζοντας με τους καλλίγραμμους κοιλιακούς της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, μακριά πλέον από τα τηλεοπτικά πλατό, περνάει όμορφες οικογενειακές στιγμές, γεμίζοντας τις μπαταρίες της μέχρι το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

«Να “αδειάζεις” για να γεμίζεις. Αξία ανεκτίμητη. Είναι μέρος, είναι άνθρωποι, είναι στιγμές; Ό,τι κι αν είναι, βρες το. Καλημέρες», έγραψε η Ιωάννα Μαλέσκου στην ανάρτησή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Maleskou (@imaleskou)

«Αν κάποιες στιγμές της ζωής σου κάτι παραφραστεί ή παρερμηνευτεί, θέλεις τουλάχιστον να ξέρεις ότι έχεις υπάρξει σαφής στον τρόπο που το έχεις διατυπώσει» είπε η παρουσιάστρια προ ημερών, σε συνέντευξη που παραχώρησε.