«Καλημέρα Ελλάδα»: Στέφανος Σίσκος και Παναγιώτης Στάθης για πρώτη φορά στο τιμόνι της εκπομπής

Ο Παναγιώτης Στάθης καλωσόρισε τον Στέφανο Σίσκο στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού. Οι δυο τους θα προσπαθήσουν να κερδίσουν το «στοίχημα» της ενημέρωσης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και να πετύχουν ακόμα καλύτερες επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, σε μια ζώνη ιδιαίτερα σκληρή λόγω του ανταγωνισμού.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Καινούργια αρχή» της Έλλης Κοκκίνου, ο Παναγιώτης Στάθης απευθύνθηκε μετά το σήμα αρχής του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Στέφανο Σίσκο: «Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλώς ήρθατε! Καλημέρα κ. Στέφανε Σίσκο».

«Καλημέρα κ. Παναγιώτη Στάθη, Καλημέρα Ελλάδα. Ήθελα πάντα να το δω… Καλώς σας βρήκα» απάντησε ο Στέφανος Σίσκος.

«Ο Στέφανος Σίσκος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, πολιτικός συνάδελφος, ανερχόμενη δύναμη στα media. Μην κρίνετε μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα του» επεσήμανε ο Παναγιώτης Στάθης και του έκανε δώρο ένα στυλό για να γράψει, όπως είπε, τη δική του ιστορία.

«Σε ευχαριστώ πολύ! Ελπίζω κι εγώ να βάλω το δικό μου λιθαράκι, άλλωστε η εκπομπή τα λέει από μόνη της. Δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης» αποκρίθηκε ο Στέφανος Σίσκος.

Μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη και τον Στέφανο Σίσκο, θα βρίσκεται καθημερινά μια ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Προ ημερών ο Γρηγόρης Γκουντάρας είχε μιλήσει για το παρασκήνιο της αποχώρησης της Άννας Λιβαθυνού από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. «Η μεγάλη ρήξη της Άννας Λιβαθυνού με τον Παναγιώτη Στάθη ήταν στα τέλη Οκτωβρίου» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.