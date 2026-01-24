«Η μεγάλη ρήξη της Άννας Λιβαθυνού με τον Παναγιώτη Στάθη ήταν στα τέλη Οκτωβρίου», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας

H Άννα Λιβαθυνού δεν βρίσκεται πλέον στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» από την Πέμπτη (22.01.2026) και οι φήμες κάνουν αναφορά σε κόντρα ανάμεσα σε εκείνη και τον πρώην συμπαρουσιαστή της, Παναγιώτη Στάθη, καθώς η δημοσιογράφος τον έκανε unfollow στο Instagram.

Το απόγευμα του Σαββάτου (24.01.2026) ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε μέσω της εκπομπής του «Εδώ TV» στο OPEN το δικό ρεπορτάζ για το παρασκήνιο πίσω από την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθινού από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η γκρίνια είχε να κάνει με την αρχισυντάκτρια, η οποία “μάζευε” την Άννα Λιβαθυνού. Η μεγάλη ρήξη με τον Παναγιώτη Στάθη ήταν στα τέλη Οκτωβρίου, όπως λέει το δικό μου ρεπορτάζ μέσα από τον ΑΝΤ1, όταν της έκανε της έκανε μία παρατήρηση, σε ένα διάλειμμα. Εκεί υπήρχε μία πολύ μεγάλη ρήξη ανάμεσα στους δύο, ήταν το κομβικό σημείο που ράγισε το γυαλί. Οι δυο τους δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν στην εκπομπή. Τα δοκιμαστικά θα συνεχιστούν. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα τίποτα», είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Όσα έχει μάθει εκείνη για το θέμα αποκάλυψε και η Χρίσλα Γεωργακοπούλου, η οποία αποκάλυψε: «Μίλησα με τον Παναγιώτη Στάθη. Είναι πολύ στεναχωρημένος, λυπάται και ξεκαθάρισε ότι δεν έβαλε καθόλου το δαχτυλάκι του για την αποχώρηση αυτή. Το συμβόλαιο του Παναγιώτη Στάθη εξασφαλίζει ότι είναι επικεφαλής της εκπομπής. Δεν υπάρχει το 50% σε κανενός το συμβόλαιο. Είναι δεδομένη η γραμμή του ΑΝΤ1, αλλά και το συμβόλαιο, ότι ο Παναγιώτης Στάθης είναι ο επικεφαλής.

Την περασμένη Τρίτη, από ψηλά από τον ΑΝΤ1, όχι από τη διοίκηση, φώναξαν την Άννα Λιβαθυνού και της είπαν ότι όλο αυτό δεν πηγαίνει. Όχι για τα νούμερα, αλλά για πράγματα που συνέβαιναν στα παρασκήνια τα οποία δημιουργούσαν κακό κλίμα.

Της εξήγησαν ότι θα πρέπει να αποχωρήσει και της είπαν ότι μπορεί να φύγει όποτε θέλει μέχρι την Παρασκευή. Την Τετάρτη, είδαν δημοσίευμα από τον ΑΝΤ1 όπου έγραφε μια λεπτομέρεια την οποία θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να τη δώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ανάμεσά τους και η Άννα Λιβαθυνού. Τη φώναξαν ξανά, έγινε μια συνάντηση σε κακό κλίμα και της είπαν τέλος, θέλουμε την αποχώρησή σου. Η Άννα Λιβαθυνού έχει δύο χρόνια συμβόλαιο, λένε ότι θα τη στηρίξουν και θα της βρουν να κάνει κάτι», είπε η Χρίσλα Γεωργακοπούλου.

Όσα είχαν γίνει γνωστά για το unfollow της Άννας Λιβαθυνού στον Παναγιώτη Στάθη.