Καλομοίρα στον Γιώργο Λιάγκα: Θα σε έχω στο σπίτι μου μια ημέρα καλεσμένο με την αγαπημένη σου

Καλομοίρα και Γιώργος Λιάγκας συζήτησαν στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Η συζήτηση ξεκίνησε με χαμόγελα, καθώς η τραγουδίστρια προσκάλεσε τον παρουσιαστή με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, να πάνε καλεσμένοι κάποια στιγμή και να τους μαγειρέψει.

Η Καλομοίρα ζει στις ΗΠΑ αλλά φροντίζει κάθε χρόνο να επισκέπτεται την Ελλάδα. Ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε την τραγουδίστρια για τις «σπεσιαλιτέ» της και εκείνη του απάντησε ότι μαγειρεύει καλά όλα τα φαγητά που αποφασίζει να κάνει.

«Θα σε έχω στο σπίτι μου μια ημέρα καλεσμένο με την αγαπημένη σου να έρθεις εδώ και να φάμε όλοι μαζί. Θα σου κάνω ωραίο φαγητό», ανέφερε αρχικά η Καλομοίρα.

Στη συνέχεια μίλησε για τις μαγειρικές της επιδόσεις και για την καθημερινότητα με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα παιδιά τους. «Είμαστε παντρεμένοι 16 χρόνια και μαζί 20. Δεν πρέπει να έχουμε στη φαντασία μας ότι όλα θα είναι στη σχέση. Μπορεί να πληγωθείς σε μία σχέση. Ξεχνάς και προχωράς. Όχι σε σοβαρά πράγματα. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αγαπιόμαστε».

«To Fame Story άλλαξε όλη μου τη ζωή. Πριν μπω στο παιχνίδι, είχα πάρει υποτροφία για μουσική, επειδή παίζω βιόλα, και ήταν να ξεκινήσω στο πανεπιστήμιο. Έκανα πολλά πράγματα για να πετύχω. Είχα γράψει ένα demo και κάθε μέρα το έστελνα μαζί με ένα γράμμα στον Puff Daddy, έλεγα: θα πετύχω», είχε δηλώσει η Καλομοίρα για το σόου που της άλλαξε τη ζωή.