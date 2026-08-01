Νόμοι της καρδιάς – επόμενα επεισόδια: Η Αζρά έρχεται ολοένα και πιο κοντά με τον Γιλντιρίμ

Συνεχίζεται να προβάλλεται στον ΣΚΑΪ η ξένη σειρά «Νόμοι της καρδιάς», φέρνοντας στο προσκήνιο δυνατές ιστορίες αγάπης, δύσκολα διαζύγια, οικογενειακές συγκρούσεις και αποφάσεις που αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ηρώων. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια, από τη Δευτέρα 03 έως την Παρασκευή 07 Αυγούστου, στις 14:50

Η Αζρά έρχεται ολοένα και πιο κοντά με τον Γιλντιρίμ, και οι αδελφές της έχουν αρχίσει να υποψιάζονται ότι κάτι πάει να ξεκινήσει ανάμεσά τους… Εν τω μεταξύ, έχει φτάσει η μεγάλη μέρα της Γκιουνές, η οποία παντρεύεται επιτέλους. Τελικά, αυτή η ευτυχισμένη μέρα κλείνει με δάκρυα, αλλά δυστυχώς όχι μόνο χαράς. Ο Φαρούκ αφήνει την τελευταία του πνοή, έχοντας προλάβει τουλάχιστον να δει τη μικρή του κόρη ντυμένη νύφη.

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Νόμοι της καρδιάς – Δευτέρα 03 Αυγούστου

Επεισόδιο 20ο: Η Αζρά έρχεται ολοένα και πιο κοντά με τον Γιλντιρίμ, και οι αδελφές της έχουν αρχίσει να υποψιάζονται ότι κάτι πάει να ξεκινήσει ανάμεσά τους… Εν τω μεταξύ, έχει φτάσει η μεγάλη μέρα της Γκιουνές, η οποία παντρεύεται επιτέλους. Τελικά, αυτή η ευτυχισμένη μέρα κλείνει με δάκρυα, αλλά δυστυχώς όχι μόνο χαράς. Ο Φαρούκ αφήνει την τελευταία του πνοή, έχοντας προλάβει τουλάχιστον να δει τη μικρή του κόρη ντυμένη νύφη. Πολύπλοκα συναισθήματα πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων όσοι ήταν κοντά του, όμως η ζωή συνεχίζεται αμείλικτη. Τι θα γίνει με το μερίδιο του Φαρούκ στο δικηγορικό γραφείο; Ποια στάση θα κρατήσουν η κα. Τσολπάν και οι κόρες της απέναντι στην «άλλη γυναίκα» που φρόντισε τον Φαρούκ για 25 χρόνια, αλλά και στην Ντενίζ, την κόρη που απέκτησε εκείνος μαζί της;

Νόμοι της καρδιάς – Τρίτη 04 Αυγούστου

Επεισόδιο 21ο: Ο Γιλντιρίμ συνεχίζει να αμφιβάλλει ότι ο Σεργκέν είναι πραγματικά ασθενής, όμως η Αζρά αποφασίζει να αναβάλλει το διαζύγιο μέχρι την ανάρρωσή του. Η κληρονομιά, που άφησε ο Φαρούκ στη δεύτερη οικογένειά του, γίνεται ξαφνικά βόμβα στα θεμέλια της πρώτης του οικογένειας. Η δεύτερη σύζυγός του, η Ναζάν, δέχεται να πουλήσει το μερίδιο του δικηγορικού γραφείου Αρσέν-Τζεβχέρ που κληρονόμησε από τον Φαρούκ, όμως όχι στον κ. Ερμάν Αρσέν αλλά στον μεγαλύτερο εχθρό του!

Νόμοι της καρδιάς – Τετάρτη 05 Αυγούστου

Επεισόδιο 22ο: Την ημέρα της εκδίκασης του διαζυγίου Αζρά – Σεργκέν, ο Σεργκέν αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι δεν είναι στ’ αλήθεια άρρωστος. Η αποκάλυψη αυτού του ψέματος συγκλονίζει την Αζρά. Ο γάμος τους διαλύεται οριστικά, όπως και όλα τα συναισθήματα που έτρεφε ως τώρα για τον Σεργκέν. Αφού το μεγάλο ψέμα του αποκαλύφθηκε και ο γάμος του είναι πλέον παρελθόν, ο Σεργκέν βγάζει τώρα τα γάντια και «χτυπά» χωρίς έλεος. Νούμερο ένα στόχος του είναι η Αζρά και θα την πολεμήσει με όποιο μέσο μπορεί. Η Αζρά αναζητά στήριξη στον Γιλντιρίμ, όμως, ως μητέρα, τα παιδιά της θα είναι πάντα η νούμερο ένα προτεραιότητά της.

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Νόμοι της καρδιάς – Πέμπτη 06 Αυγούστου

Επεισόδιο 23ο: Στο γραφείο Αρσέν – Τζεβχέρ ο μυστηριώδης νέος συνιδιοκτήτης, κ. Μπορά, αρνείται ακόμα να αποκαλύψει οτιδήποτε για το παρελθόν του. Πάντως οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες και ο στόχος του ένας: να καταστρέψει την κα. Τσολπάν και τον κ. Ερμάν. Πρώτη του κίνηση: να κάνει τον Σεργκέν δεξί του χέρι, όχι μόνο στο γραφείο αλλά και στον «πόλεμο». Δεύτερη κίνηση: να απολύσει τον κ. Ερμάν Αρσέν! Καθώς όλα καταρρέουν γύρω της και οι μάχες που έχει να δώσει είναι αλλεπάλληλες, η Αζρά χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ κάποιον να τη στηρίζει πραγματικά. Για να επιτρέψει όμως στον Γιλντιρίμ να παίξει αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει να μπορεί να τον εμπιστευτεί απόλυτα. Και ακόμα υπάρχουν πράγματα που ο Γιλντιρίμ της κρατά κρυμμένα.

Νόμοι της καρδιάς – Παρασκευή 07 Αυγούστου

Επεισόδιο 24ο: Ο κ. Μπορά αποκαλύπτει ότι το επόμενο πρόσωπο που θα διώξει από το γραφείο είναι η κα. Τσολπάν, και μάλιστα ξέρει ακριβώς τον τρόπο που θα το πετύχει. Όλοι ψάχνουν απεγνωσμένα να ανακαλύψουν ποιο είναι το παρελθόν του, γιατί τους έχει βάλει στο στόχαστρο, και πώς καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά τους. Η Αζρά κατορθώνει να ξεσκεπάσει τον κατάσκοπο που βοηθά τον «εχθρό» τους. Όμως αυτό που δεν μπορεί καν να φανταστεί ακόμα, είναι ότι ο Γιλντιρίμ και ο κ. Μπορά δεν γνωρίστηκαν τώρα για πρώτη φορά, αλλά πριν από χρόνια, σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του Γιλντιρίμ.