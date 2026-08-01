Στο Disney+ η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Δείτε τις νέες περιπέτειες του αχτύπητου ντουέτου Στριπ – Χάθαγουεϊ

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» της 20th Century Studios, είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+. Η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους λαμπερούς δρόμους της Νέας Υόρκης και στα γραφεία του Runway Magazine.

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» σημείωσε τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office, κατακτώντας τον κόσμο της μόδας και των media από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της στις αίθουσες. Δείτε τις νέες περιπέτειες της «Άντι Σακς» και της «Μιράντα Πρίστλεϊ» μόνο στο Disney+.

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Η ταινία παρουσιάζει avant-garde δημιουργίες υψηλής ραπτικής των οίκων Dior, Versace, Armani, Givenchy, Cartier, Dolce & Gabbana, Tiffany, Fendi, ενώ περιλαμβάνει πλήθος προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας και της μουσικής.

Στο σίκουελ της ταινίας-φαινόμενο του 2006, πρωταγωνιστούν οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, σε σκηνοθεσία του David Frankel, σενάριο της Aline Brosh McKenna, παραγωγή της Wendy Finerman και executive producer τους Michael Bederman, Karen Rosenfelt και Aline Brosh McKenna.

Η Άντι Σακς (Anne Hathaway) επιστρέφει στο περιοδικό Runway ως νέα αρχισυντάκτρια κι εκεί βρίσκει το αυστηρό, πρώην αφεντικό της, Μιράντα (Meryl Streep) να έρχεται αντιμέτωπη με απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την λαμπερή αυτοκρατορία της. Άσπονδες φίλες από τα παλιά και νέα πρόσωπα ανεβαίνουν στην πασαρέλα σε αυτό το σίκουελ.