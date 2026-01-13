«Καρφί» Μιχάλη Σηφάκη στο Survivor: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι»

Οι πρώτες κόντες στο Survivor ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες δεν άργησαν, με τον Μιχάλη Σηφάκη να κλέβει την παράσταση στο δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Ο Μιχάλης Σηφάκης και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος ανέβασαν τους τόνους κατά την διάρκεια του συμβουλίου του νησιού στο Survivor.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο αθλητικογράφος, μιλώντας για τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα στον παρουσιαστή του Survivor είπε: «Ο Μιχάλης είναι τερματοφύλακας… Οι τερματοφύλακες ξέρεις τι κάνουν; Ενενήντα λεπτά δεν σταματάνε να μιλάνε, σε σημείο να σου σπάνε τα νεύρα. 20-30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα».

Ο Μιχάλης Σηφάκης δεν άφησε ασχολίαστα τα λεγόμενα του, διορθώνοντας τον: «17 χρόνια καριέρας», ενώ στη συνέχεια πέταξε και το… καρφί του: «Σοϊλέδης δεν είμαι…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την ατάκα που είχε πει ο πρώην ποδοσφαιριστής στον καβγά με τον Τάκη Καραγκούνια πριν λίγα χρόνια στο Survivor.

Ο επικός καβγάς του Άρη Σοϊλέδη στο Survivor του 2022

Πριν λίγα χρόνια, ο Άρης Σοϊλέδης και ο Τάκης Καραγκούνιας είχαν χαρίσει στους τηλεθεατές έναν από τους πιο… επικούς καυγάδες στην ιστορία του Survivor.

Οι δύο τότε παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια, με τον Άρη Σοϊλέδη να βρίσκεται εκτός ελέγχου και να φωνάζει ότι είχε 30 χρόνια καριέρας, ατάκα που έγινε viral στα social media.

«Θέλω να φύγω τώρα. Έχω 30 χρόνια καριέρα και θα με ξεφτιλίσει αυτός; Το σκουπίδι;», με τον Τάκη να του απαντά: «Νούμερο, βρίζεις όλον τον κόσμο. Κι αν παίζεις μπάλα τι είσαι ρε αλήτη;».