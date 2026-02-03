Κατερίνα Καινούργιου για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στεναχωρήθηκε με τα σχόλια που κάναμε και με πήρε τηλέφωνο

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε το πρωί της Τρίτης (03-02-2026) ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός επικοινώνησε μαζί της, επειδή ενοχλήθηκε από σχόλια που έκαναν οι συντελεστές της εκπομπής που παρουσιάζει στον Alpha, με αφορμή την απόφασή του, να μην κάνει δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.

«Χθες είπαμε για την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στο Κέντρο Αθηνών. Δείξαμε κάποια πλάνα, στα οποία φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποφεύγει τις κάμερες και είπαμε ότι δεν ήταν ωραίο, εφόσον μας καλείς και βλέπουμε και την πρόσκληση, να μας κλείνεις την πόρτα», ξεκίνησε να λέει η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο Κωνσταντίνος στεναχωρήθηκε με αυτά τα σχόλια, με πήρε μετά τηλέφωνο και μου είπε το εξής και ήθελε να το μεταφέρω: δεν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσω στις τηλεοπτικές κάμερες. Του συνέβη κάτι προσωπικό, γι’ αυτό βλέπουμε ότι πηγαίνει από την πίσω πόρτα, και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να φύγει. Κάτι σοβαρό», συνέχισε η παρουσιάστρια.

«Η αλήθεια είναι ότι μου είπε “όσες φορές με έχετε καλέσει στην εκπομπή, έχω βγει μέσω Skype, πάντα μιλάω στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, δεν είχα λόγο να μη μιλήσω”. Τώρα για το θέμα της πρόσκλησης, που τον ρώτησα, είναι διότι έδωσε τον χώρο, γι’ αυτό ήταν και το όνομά του στην πρόσκληση», τόνισε κλείνοντας η Κατερίνα Καινούργιου.

Πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είδε την εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Ηall να γίνεται ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο Παλλάς με σύσσωμη την οικογένειά του να δίνει το παρών. Ο ίδιος, μιλώντας για την επιτυχία που βιώνει δήλωσε ευγνώμων στον κόσμο που τον στηρίζει.

«Στην καθημερινότητά μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι κάτι που εκείνος το ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν πόσο απλός είναι», είχε εξομολογηθεί από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τον Νοέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, ενώ τον περασμένο Ιούλιο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Ανάβυσσο. Επιθυμία του ζευγαριού ήταν να μοιραστούν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή με ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον τους.