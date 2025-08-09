Κατερίνα Καραβάτου: «Εδώ και καιρό είχα αποτραβηχτεί από αυτό το είδος εκπομπών και έκανα format που πραγματικά απολάμβανα»

Μία συνέντευξη για την επιστροφή της στην πρωινή ζώνη και την ανάληψη μίας infotainment εκπομπής μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου, τονίζοντας ότι το διάστημα που δε βρισκόταν σε κάποιο πρωινό, έκανε άλλα projects που απολάμβανε.

Η γνωστή παρουσιάστρια που φέτος το καλοκαίρι βρίσκεται στον ΑΝΤ1 με ένα καθημερινό μαγκαζίνο μίλησε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα. Μάλιστα, η Κατερίνα Καραβάτου εξήγησε γιατί δεν ασχολούταν με την ενημέρωση όταν έκανε με τον Κρατερό Κατσούλη την πρωινή εκπομπή του STAR.

«Ήταν γενικά ο τρόπος του καναλιού, θα μπορούσα να πω. Πάντα προσέχω τους ανθρώπους, πως μου μιλούν, τι θέλουν, τι σκέφτονται για μένα και ποιο είναι το προϊόν που έχουν οραματιστεί. Γιατί θεωρούν ότι εγώ θα μπορούσα να το κάνω; Ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου, το έχω κάνει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να αισθανθώ ότι μου προτείνεται κάτι που μου ταιριάζει, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σκεφτεί εμένα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Αυτό κάνει την επικοινωνία και τη σχέση μας πιο ουσιαστική και πιο δημιουργική σε όλα τα επίπεδα.

Εδώ και καιρό είχα αποτραβηχτεί από αυτό το είδος εκπομπών και έκανα format που πραγματικά απολάμβανα, περνούσα καταπληκτικά. Τώρα, πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο project. Να είσαι τέσσερις ώρες στον αέρα και να καλείσαι να κάνεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει με αυτόν τον τρόπο. Ο ΑΝΤ1 μού πρότεινε μια infotainment εκπομπή. Δεν είναι ένα κλασικό πρωινό με ενημέρωση, αλλά ένα διαφορετικό είδος, που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αποφάσισα να το κάνω. Μου αρέσει να δοκιμάζομαι σε διάφορα πράγματα, όπως θα έχεις καταλάβει. Έχω περάσει από πολλές ζώνες και διαφορετικά slots», ανέφερε η γνωστή παρουσιάστρια στη συνέντευξή της.

«Όταν παρουσίαζα το πρωινό στο STAR δεν απέφυγα εγώ την ενημέρωση, ήταν μια συνειδητή απόφαση του σταθμού. Το είχαμε συζητήσει ενδελεχώς, ειδικά εκείνη την περίοδο που είχε αρχίσει να “σκάει” πολύ δυνατά η επικαιρότητα με το κίνημα metoo. Και επειδή ήμασταν μια εκπομπή που σχετιζόταν άμεσα με καλλιτέχνες και όλο αυτό αφορούσε πολύ έντονα τον χώρο του θεάματος, σκεφτήκαμε πως θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Ωστόσο, ο σταθμός ήταν κάθετος. Δεν ήθελαν να εντάξουν ενημερωτικά κομμάτια στους “Κου Κου”. Έτσι, διατηρήθηκε ο αμιγώς ψυχαγωγικός χαρακτήρας της εκπομπής και νομίζω πως, τελικά, δεν ήταν μια λανθασμένη απόφαση», δήλωσε η Κατερίνα Καραβάτου.