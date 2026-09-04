Πρέβεζα: Μεγάλη κινητοποίηση για φωτιά στο Θεσπρωτικό – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (04.09.2026) σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό στην Πρέβεζα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής από ξηρά και αέρα.

Η φωτιά στην Πρέβεζα έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 15:30, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων. Παράλληλα, ο Δήμος Ζηρού συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από το μέτωπο μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.