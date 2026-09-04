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ΕΡΤnews Radio 105,8: Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα που ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Έρχεται με ζωντανές εκπομπές και δελτία ειδήσεων ανά μισή ώρα
ΕΡΤnews Radio
Το logo του ΕΡΤnews Radio
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Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα κάνει το νέο πρόγραμμα του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Το ΕΡΤnews Radio 105,8, παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επικαιρότητας και της ειδησεογραφίας.

Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης συντονισμένο με το ΕΡΤnews, από τις 5 το πρωί και καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με ζωντανές εκπομπές και δελτία ειδήσεων ανά μισή ώρα, ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ΕΡΤnews Radio 105,8, μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Αξιόπιστα και έγκαιρα ρεπορτάζ, στην καρδιά των γεγονότων, συνεντεύξεις και έγκυρες αναλύσεις δίνουν, από Δευτέρα έως Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το στίγμα της επικαιρότητας αλλά και τις προεκτάσεις της.

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα του ΕΡΤnews Radio 105,8:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05.00 -06.00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

06.00–08.00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΕΡΕΤΗ -ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

08.00-10.00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10.00-12.00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

12.00-13.00 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ

13.00-14.00 ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΑΔΕΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ

14.00-15.00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΑΚΑΣ

15.00-16.00 ΑΡΕΤΗ ΜΠΙΤΑ

16.00-17.00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

17.00-18.00 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

18.00-19.00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

19.00-20.00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΘΑΝΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ

20.00-21.00 ΘΑΝΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

21.00-22.00 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

22.00-00.00 ΝΕΦΕΛΗ ΛΥΓΕΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ

00.00-02.00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ

02.00-05.00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ

05.00-08.00 ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ

08.00-10.00 ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ

10.00-12.00 ΜΑΚΗΣ ΠΟΛΛΛΑΤΟΣ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

12.00-13.00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

13.00-14.00 ΝΤΕΠΥ ΓΚΟΛΕΜΑ

14.00-15.00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

15.00-17.00 ΑΝΝΑ ΑΣΗΜΕΛΗ – ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

17.00-18.00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

18.00-19.00 ΣΠΥΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ – ΛΟΥΪΖΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ

19.00-20.00 ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΧΑΝΤΖΙΟΥ

20.00-21.00 ΤΑΣΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΜΑΣ

21.00-22.00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΛΙΖΑΡΔΟΣ

22.00-23.00 ΝΤΕΠΥ ΒΡΕΤΤΟΥ

23.00-00.00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ

00.00-05.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

05.00-08.00 ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ

08.00-10.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.00-12.00 ΜΑΚΗΣ ΠΟΛΛΛΑΤΟΣ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

12.00-13.00 ΝΟΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

13.00-14.00 ΝΤΟΝΑ ΔΡΟΥΤΣΑ

14.00-15.00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

15.00-17.00 ΑΝΝΑ ΑΣΗΜΕΛΗ – ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

17.00-18.00 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

18.00-19.00 ΣΥΣΣΗ ΚΑΠΛΑΝΗ

19.00-20.00 ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΧΑΝΤΖΙΟΥ

20.00-22.00 ΤΑΣΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΜΑΣ

22.00-23.00 ΟΛΥΝΑ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

23.00-00.00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΑΡΑΣ

00.00-05.00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

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