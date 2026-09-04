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Ρεπορτάζ τώρα: Η επίσημη ανακοίνωση του Open για τη νέα εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη

Νάσος Γουμενίδης
Ο Νάσος Γουμενίδης
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Μία νέα εκπομπή έρχεται αυτή τη σεζόν στη συχνότητα του OPEN, με οικοδεσπότη τον Νάσο Γουμενίδη. O σταθμός ανακοίνωσε επίσημα το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές κάθε μεσημέρι.

Η εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στις 14:15 στο OPEN, ενώ στο πλευρό του παρουσιαστή θα βρίσκονται Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης. Ο Νάσος Γουμενίδης θα συνεργαστεί ακόμα με τον έμπειρο αστυνομικό ρεπόρτερ Δημήτρη Πόπωτα, τον νομικό Αναστάσιο Ντούγκα και τον αστυνομικό αναλυτή Γιώργο Καλλιακμάνη.

«Μια ανατρεπτική, δυναμική κοινωνική εκπομπή έρχεται καθημερινά στις 14:15 στο Open!

Η νέα εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα!» με τον πάντα μαχητικό δημοσιογράφο Νάσο Γουμενίδη, αποκαλύπτει κάθε πτυχή του αστυνομικού, δικαστικού και κοινωνικού ρεπορτάζ, με ζωντανές συνδέσεις, αλλά και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της κάθε ιστορίας!

Όμως, το «Ρεπορτάζ Τώρα!», προχωρά και σε ένα διαφορετικό, κοινωνικό debate, γιατί κάθε θέμα έχει δύο όψεις… Η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης, διασταυρώνουν τα επιχειρήματά τους, ενώ μαζί τους, μια δυνατή ομάδα δημοσιογράφων, με επικεφαλής τον έμπειρο αστυνομικό ρεπόρτερ Δημήτρη Πόπωτα, αλλά και ειδικών, όπως ο διακεκριμένος νομικός Αναστάσιος Ντούγκας και ο αστυνομικός αναλυτής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Μια σύγχρονη τηλεοπτική πρόταση, άμεσου ρεπορτάζ και τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, με τη σφραγίδα του αποκαλυπτικού δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη.

Νάσος Γουμενίδης
Ο Νάσος Γουμενίδης, η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης

“Ρεπορτάζ Τώρα!” – Εκεί που συμβαίνει, χωρίς στεγανά!

Πρεμιέρα: Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 14:15 στο OPEN

Αρχισυνταξία: Χριστίνα Πατσιώκα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καραβασίλης», έγραφε η ανακοίνωση του OPEN για τη νέα εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη.

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