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Έξαλλη η Ζήνα Κουτσελίνη με τον Ποσειδώνα Γιαννοπούλου: «Εσύ όταν ξεκίνησες τι ήσουν, φτασμένος;»

Αφορμή για το ξέσπασμα της παρουσιάστριας στάθηκε η αναφορά που έκανε ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός στα νεότερα μέλη της ομάδας της
Η Ζήνα Κουτσελίνη
Η Ζήνα Κουτσελίνη / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Δεν έκρυψε την ενόχληση της η Ζήνα Κουτσελίνη για τις δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου για τους νέους συνεργάτες της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Από την εκπομπή της το πρωί της Πέμπτης (01.10.2026) η Ζήνα Κουτσελίνη απάντησε στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του σύμφωνα με την ίδια «απαξιωτικές».

Από τα πυρά της παρουσιάστριας δεν ξέφυγε ούτε η και η εκπομπή Happy Day και αρχισυντάκτρια, Μαίρη Παλιαλέξη, που δεν έκοψαν στο μοντάζ τις επίμαχες δηλώσεις του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού.

Αφορμή για το ξέσπασμα της Ζήνας Κουτσελίνη στάθηκε η συνέντευξη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου στην Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία του ζήτησε τη γνώμη του για τις πρωινές εκπομπές. Φτάνοντας στην εκπομπή του STAR, εκείνος δεν δίστασε να πει ότι δεν τον ενδιαφέρει να ακούει την άποψη των νέων και άγνωστων προσώπων που βρίσκονται φέτος στο πάνελ και πως η Ζήνα έχει πέσει και εκείνη στην «παγίδα» να αναζητά πρόσωπα που είναι γνωστά μόνο στο TikTok.

«Με ενόχλησε, δεν θα το κρύψω» σχολίασε μεταξύ άλλων η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. «Δεν μου αρέσει να υποτιμάνε τους νέους ανθρώπους». «Αν ήθελες να στοχοποιήσεις κάποιον ας το έκανες μαζί μου» αντέδρασε με τη σειρά του ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ενώ ο καλεσμένος της εκπομπής, Χάρης Λεμπιδάκης χαρακτήρισε «φίδι» τον Πόσειδώνα Γιαννόπουλο.

«Με στεναχωρεί που η κυρία Παλιαλέξη, παλιά φίλη και γνώριμη, έπαιξε αυτό και στοχοποίησε νέα παιδιά. Η κυρία Παλιαλέξη νέα ήταν όταν ήρθε σε μένα και τη σύστησε η κυρία Λυκιαρδοπούλου» συνέχισε η Ζήνα Κουτσελίνη.

«Θίγεται ένα παιδί που κάνει τα πρώτα βήματα. Δεν στοχοποιεί εμένα, στοχοποιεί ένα παιδί. Πάντως και ο Ποσειδώνας πέρασε από την πρωινή ζώνη και δεν πέτυχε το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε».

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