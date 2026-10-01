Μαρία Αναστασοπούλου: «Χάρη στον Γιώργο Παπαδάκη υπάρχει σήμερα η πρωινή ζώνη, έμαθα πάρα πολλά από εκείνον»

Η Μαρία Αναστασοπούλου είναι από τα πρόσωπα της τηλεόρασης που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Παπαδάκη και όπως δηλώνει έμαθε πάρα πολλά από εκείνον.

Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (01.10.2026) στην εκπομπή «Studio στις 3» και μίλησε για όλα στον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου. Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε τόσο για τον Γιώργο Παπαδάκη όσο και για το τέλος της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 και την επιστροφή της στον ΣΚΑΪ.

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«Ήμουν δύο χρόνια στον ΑΝΤ1, ήταν επαγγελματική ενηλικίωση. Όπως περνάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και φεύγουν από το σπίτι, έτσι ανοίγεις τα φτερά σου, σταματάει να υπάρχει η ασφάλεια που έχει η “φωλιά” σου και λες “πάμε να δούμε τώρα τι ψάρια πιάνουμε”. Είναι όλα από την αρχή, να σε μάθουν οι άλλοι άνθρωποι και να αποδείξεις ότι άξιζε η μεταγραφή», δήλωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς, βέβαια. Παίζει ρόλο και η τύχη αλλά τον κυριότερο για μένα τον παίζει η δουλειά», πρόσθεσε.

«Μέτρησε και ο Γιώργος Παπαδάκης, ότι φεύγεις και πηγαίνεις δίπλα σε έναν άνθρωπο απολύτως συνδυασμένο με την πρωινή ζώνη. Χάρη σε εκείνον υπάρχει σήμερα η πρωινή ζώνη. Έμαθα πάρα πολλά από εκείνον. Μόλις βρεθείς δίπλα του, συνειδητοποιείς ότι “μάλλον δεν δουλεύω και πάρα πολύ”. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε από τις 2:30 τα ξημερώματα. Εγώ κουβαλάω την επιμονή του να είμαστε ακριβείς, σωστοί και με σεβασμό απέναντι στον τηλεθεατή, περισσότερη ενσυναίσθηση του τι θα ήθελε να ακούσει αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής. Διαμεσολαβητικά λειτουργούμε εμείς», ανέφερε στη συνέχεια η Μαρία Αναστασοπούλου.

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«Από τον ΑΝΤ1 έφυγα γιατί θεώρησα ότι ολοκληρώθηκε ο δικός μου κύκλος, αυτό που μπορούσα και ήθελα εγώ να κάνω στην εκπομπή. Ήρθε η πρόταση από τον ΣΚΑΪ κι έτσι επέστρεψα. Όποια πρόταση και να δεχόμουν από τον ΣΚΑΪ, θα ήταν πιο δελεαστική από οποιαδήποτε άλλη, οπότε θα επέστρεφα. Ήταν σαν να μην έφυγα», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Μαρία Αναστασοπούλου.

Παράλληλα, η γνωστή δημοσιογράφος υπογράμμισε: «Δεν είμαι ψυχρή, ούτε εκτελέστρια, ξεκάθαρα. Μου ήταν πολύ πιο δύσκολο να φύγω από τον ΣΚΑΪ απ’ ό,τι όταν έφυγα από τον ΑΝΤ1. Είμαι εδώ από 19 χρονών».

Επίσης, η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκε και στα παιδικά της χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι έχει περάσει πολλές ώρες της ζωής της σε αστυνομικά τμήματα, καθώς εκεί εργάζονταν οι γονείς της.

«Έχω περάσει αρκετά καλοκαίρια στα αστυνομικά τμήματα λόγω του επαγγέλματος των γονιών μου. Δεν έχω ζήσει την κακή πλευρά, την πιο αυταρχική. Ένιωσα κυρίως πίεση στο κομμάτι του διαβάσματος. Γενικά όμως είχα ελευθερίες από πολύ μικρή ηλικία, δεν μου έχει λείψει αυτό», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος.