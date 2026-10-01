Λάκης Λαζόπουλος: «Η τηλεόραση έχασε κόσμο γιατί δεν λένε την αλήθεια»

Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στα δεδομένα της τηλεόρασης όσο και στα επαγγελματικά του σχέδια.

Ο γνωστός δημιουργός αναφέρθηκε τόσο στην επιστροφή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» όσο και στη νέα τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει στο MEGA. Ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (01.10.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αφού έφαγα όλο τον αποκλεισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήρθα στο MEGA και άνοιξε η πόρτα της ελευθερίας του λόγου». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Συνήθως δεν χτυπάνε τα δικά μου τηλέφωνα, χτυπάν άλλων τηλέφωνα. Έχουν όλη τη γκάμα από απειλές, μέχρι συνετίσεις… το ξεκινάνε και όπου σε βρουν. Από το κανάλι εξαρτάται, αν το κανάλι έχει πάρει την απόφαση ότι πρέπει οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα και να λεν τη σκέψη τους», δήλωσε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος για τον σταθμό που τον φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια.

«Η τηλεόραση έχασε κόσμο γιατί δεν λένε την αλήθεια», σημείωσε ακόμα.

«Το γέλιο είναι όπως στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο, “Το όνομα του ρόδου”, υπήρχε ένα μοναστήρι εκεί όπου γίνονταν δολοφονίες και έψαχναν να βρουν τον λόγο. Ο λόγος είναι ότι υπήρχε ένα βιβλίο εκεί του Αριστοφάνη που το διαβάζανε οι μοναχοί και γελάγανε. Το γέλιο διώχνει τον φόβο», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Λάκης Λαζόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν με σώζει κάτι άλλο, την πιο δύσκολη στιγμή θα δω με την άκρη του ματιού μου κάτι που θα με σώσει», πρόσθεσε για τον ρόλο που παίζει το χιούμορ στη ζωή του.

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, δηλώνοντας: «Έρχεται ένας και μονοπωλεί τα πρωινά, ένας μονοπωλεί τα απογευματινά και βγαίνει και ο άρχοντας στο τέλος και λέει θα τους κρίνω εγώ. Και θα ακούμε συνέχεια το “σας παρακαλούμε, είναι σε διαδικασία δικαιοσύνης”. Τι σημαίνει αυτό, ότι όσο είναι έτσι το βουλώνουμε; Τρέχει ένα πράγμα και μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας γι’ αυτό».

«Η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη. Και μια τράπεζα να θέλεις να κλέψεις… ο κλέφτης μπαίνει πιο γρήγορα. Αυτός που έχει στόχο να συζητήσει τι πρέπει να γίνει με την τράπεζα θα κάθεται απ’ έξω με τις ώρες», πρόσθεσε.

«Το μέγα ερώτημα είναι Νέα Δημοκρατία ή Δημοκρατία; Νέα Δημοκρατία ή Μητσοτάκης; Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει αποκοπεί από όλη τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα καλείται να ζήσει, μία Ελλάδα στη διαφθορά και μία στην απόλυτη φτώχεια. Είναι όπως έλεγα στην εκπομπή “οι νοικοκυραίοι και οι κακομοιραίοι”», δήλωσε στη συνέχεια ο Λάκης Λαζόπουλος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο όπως είπε γνώριζε.

«Ξαφνιάστηκα όπως ξαφνιαστήκαμε όλοι μας. Ο θάνατός του έρχεται από μια ιατρική πράξη. Όπως και να είχε πάει ο Γιώργος, ο γιατρός ξέρει τι πρέπει να κάνει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μου φαίνεται παράξενο πως για δύο ώρες, πεθαίνει κάποιος 15:20 και ανακοινώνουν τον θάνατο στις 17:30. Έκαναν τηλέφωνα να δουν τι μπορούν να κάνουν».

Επίσης ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε ότι στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα έχει καλεσμένη την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Στην πρεμιέρα του “Τσαντίρι” θα είναι και η Ελεωνόρα Ζουγάνελη. Έχω γράψει ένα τραγούδι για εκείνη, δεν θα το έχουμε έτοιμο στην πρεμιέρα βέβαια», ανέφερε.

Τέλος, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε και για το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα, τη σειρά του MEGA «17 βαλίτσες και μία μαύρη», αναλύοντας το πρόγραμμα των γυρισμάτων.

«Βρέθηκε η λύση να γίνει η σειρά μου το “17 βαλίτσες και μία μαύρη”. Αρχές Απριλίου ξεκινάω τα γυρίσματα Αθήνα. Μάιο – Ιούνιο Μυτιλήνη. Ιούλιο Αθήνα και Σεπτέμβρη Νέα Υόρκη και τελειώνουμε κάπου εκεί», αποκάλυψε.