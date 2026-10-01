Απόλυτη κυριαρχία στην ενημέρωση για το Mega τον Σεπτέμβριο

Το MEGA ξεκίνησε τη νέα τηλεοπτική σεζόν κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο με μέσο όρο 13,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, ο σταθμός πρωταγωνιστεί με νέες προτάσεις, αγαπημένες εκπομπές, δυνατές σειρές μυθοπλασίας και ένα ισχυρό ενημερωτικό πρόγραμμα με σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

Βασικός πυλώνας του σταθμού είναι το ενημερωτικό του πρόγραμμα. Στο σύνολό της, η ενημέρωση του MEGA κέρδισε την πρώτη θέση, από την πρώτη πρωινή εκπομπή μέχρι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και από Δευτέρα έως Κυριακή.

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Μια καθολική επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού που δικαιώνει τη συνεπή και υπεύθυνη στάση του σταθμού απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό. Υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, Σταμάτη Μαλέλη, το δημοσιογραφικό επιτελείο του MEGA συνεχίζει να επενδύει στην ταχύτητα, την εγκυρότητα και την πρωτογενή είδηση, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η ενημέρωση έχει ταυτότητα.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) στην παρουσίαση αλλά και τους Γιάννη Πρετεντέρη και Παύλο Τσίμα στον σχολιασμό, συνέχισε την αδιάλειπτη κυριαρχία του καταγράφοντας απόλυτη πρωτιά σε όλα τα κοινά, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Οι ειδήσεις του MEGA ανέβηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης καταγράφοντας μερίδιο 14,1% στο σύνολο του κοινού και συγκεντρώνοντας 401.000 τηλεθεατές. Αναλυτικά η κατάταξη, όπως διαμορφώνεται σε αριθμό τηλεθεατών: MEGA 401.000, STAR 361.000, ALPHA 347.000, ΣΚΑΪ 312.000, OPEN 239.000, ANT1 222.000, ΕΡΤ 178.000.

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Στο δυναμικό κοινό 18-54, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ήταν πρώτο με μερίδιο 13,4% και 132.000 τηλεθεατές, κατά μέσο όρο.

«Κοινωνία Ώρα MEGA»

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη έκανε είσοδο στη φετινή σεζόν με πρωτιά στην τηλεθέαση, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις τον Σεπτέμβριο. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με μερίδιο 19,2%. Στο σύνολο του κοινού σημείωσε 20,3%.

Με συνεχή παρουσία στην επικαιρότητα και τη ματιά των δύο παρουσιαστών στα πρόσωπα και τα γεγονότα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποτέλεσε σταθερή επιλογή του κοινού.

«Live News»

Με ιστορικό ρεκόρ τηλεθέασης και πρωτιά στον μήνα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο επιβεβαίωσε την πρωταγωνιστική του θέση στην απογευματινή ενημέρωση. H επιτυχημένη απογευματινή εκπομπή του MEGA κατέγραψε μέσα στον Σεπτέμβριο τις υψηλότερες επιδόσεις της από την πρώτη ημέρα μετάδοσής της το 2020: 34,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 30,7% στο σύνολο του κοινού.

Στον μέσο όρο του μήνα, το «Live News» κατέκτησε την πρώτη θέση με 23,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 22,4% στο σύνολο του κοινού. Την εκπομπή παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 511.000 τηλεθεατές.

«MEGA Σαββατοκύριακο»

Πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών ήταν και το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA ξεπέρασε τον ανταγωνισμό με μερίδιο 12,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού, σημείωσε μέσο όρο 17,2%.

Με έμφαση στα γεγονότα που διαμορφώνουν την ατζέντα της επικαιρότητας και απασχολούν έντονα την κοινωνία, το δημοσιογραφικό δίδυμο έδωσε και τον Σεπτέμβριο το στίγμα της ενημέρωσης του Σαββατοκύριακου, διατηρώντας την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του.

«Εξελίξεις τώρα»

Την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, καταγράφοντας παράλληλα τις υψηλότερες επιδόσεις τους από την έναρξη της εκπομπής στο MEGA. Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό magazino του MEGA σημείωσε ρεκόρ διετίας στην τηλεθέαση, με 20,3% στο σύνολο του κοινού και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Στον μέσο όρο του Σεπτεμβρίου, οι «Εξελίξεις τώρα» κέρδισαν την πρωτιά με 13,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 15,8% στο γενικό σύνολο.

«MEGA Non Stop»

Στο φετινό ενημερωτικό πρόγραμμα του MEGA προστέθηκε το «MEGA Non Stop» με τον Ζήση Μούσιο, τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Μαρία Αντωνά. Η νέα εκπομπή ανέβηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης από το πρώτο Σαββατοκύριακο μετάδοσής της.

Το «MEGA Non Stop» κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, και βρέθηκε στην κορυφή με μέσο όρο 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 12,7%.