Κέισι Μίζιου: Ο καθένας μας βρίσκει την αυτοπεποίθηση του με τον δικό του τρόπο και χρόνο

Την καθημερινή της ρουτίνα ομορφιάς καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να μην δίνει συμβουλές μοιράστηκε, μεταξύ άλλων, η Κέισι Μίζιου από το GNTM στη νέα μίνι συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό ΟΚ! και την beauty editor Μαρία Δεληγιαννάκη.

Ποια είναι η ρουτίνα ομορφιάς σου όταν δεν έχεις κάποια επαγγελματική υποχρέωση;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν δεν χρειάζεται, δεν μου αρέσει να βαραίνω την επιδερμίδα μου. Ένα καλό καθαριστικό σε μορφή αφρού είναι ο βασιλιάς των επιλογών μου. Συνεχίζω με σέρουμ και ενυδατική κρέμα σε ελαφριά, λεπτόρρευστη μορφή για να μπορεί να “αναπνέει” το δέρμα μου και εννοείται ότι καταναλώνω πολύ νερό.

Ποια συμβουλή θα έδινες σε ένα νεαρό κορίτσι για να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση;

Γενικά δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές. Θεωρώ πως ο καθένας μας βρίσκει την αυτοπεποίθηση του με τον δικό του τρόπο και χρόνο. Το μόνο σίγουρο είναι να μην περιμένεις την επιβεβαίωση και επιβράβευση από τους άλλους. Είσαι αρκετή και αξίζεις οτιδήποτε έχεις ονειρευτεί. Αυτό είναι και το μότο μου κάθε φορά που σχεδιάζω τα μαγιό μου, Kyann. Θέλω να δημιουργώ μαγιό που κάνουν κάθε γυναίκα να νιώθει μοναδική, με αυτοπεποίθηση και αγάπη για τον εαυτό της.