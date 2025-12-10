Κέλλυ Βρανάκη: «Ψάχναμε έναν χρόνο για να δούμε τι έχω, είναι ένα πολύ σπάνιο δερματικό νόσημα»

Για το θέμα υγείας που κλήθηκε να διαχειριστε΄8ι στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής της διαδρομής μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κέλλυ Βρανάκη.

Η νεαρή δημοσιογράφος της ΕΡΤ1 πρόσφατα έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού για το κανάλι που διατηρεί στο Youtube. Μάλιστα, η Κέλλυ Βρανάκη μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει και το πρόβλημα που απέκτησε λόγω άγχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν τη φοβάμαι τη δουλειά, είμαι περίπου 10 χρόνια δημοσιογράφος. Ξεκίνησα το 2015. Δεν μπορώ να πω ότι έχω βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά, σίγουρα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν στην αρχή», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η όμορφη παρουσιάστρια.

«Τότε δηλαδή που δεν πατούσα και εγώ καλά στα πόδια μου δεν ήξερα πως διαχειριστώ τα λάθη μου και τις δύσκολες στιγμές. Πέρασα και ένα θέμα υγείας, εκεί στην αρχή, όταν είχα πρωτοξεκινήσει αλλά τώρα προσπαθώ να μην αγχώνομαι τόσο. Το θέμα υγείας ήταν από το άγχος, μου το είπαν οι γιατροί», πρόσθεσε.

«Ήταν ένα αυτοάνοσο δερματικό, το οποίο το έβγαλα τον πρώτο χρόνο που δούλευα. Ψάχναμε έναν χρόνο για να δούμε τι έχω, γιατί είναι ένα πολύ σπάνιο δερματικό νόσημα. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα αλλά, ευτυχώς, με θεραπεία και κορτιζόνες το αντιμετωπίσαμε. Όλα είναι μέσα στη ζωή», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Κέλλυ Βρανάκη στη νέα της συνέντευξη.