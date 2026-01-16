Kianna για Eurovision: Είχα δηλώσει συμμετοχή και το 2022 αλλά τότε δεν είχε γίνει εθνικός τελικός

Για την απόφαση να διεκδικήσει τη συμμετοχή στη φετινή Eurovision, μέσα από τον επερχόμενο εθνικό τελικό, μίλησε η Kianna όταν συνάντησε τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Παρασκευής (16.01.2026).

«Αυτό είναι αλήθεια και το έχω πει σε όλες τις εκπομπές που έχω έρθει εδώ στην ΕΡΤ. Το λέω κάθε φορά. Ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Κάθε χρόνο στα γενέθλια μου φυσούσα το κεράκι και ευχόμουν να πάω στη Eurovision», εξομολογήθηκε, αρχικά, η Kianna.

«Αγαπάω πολύ τον θεσμό της Eurovision. Μ’ αρέσει, τον έχω παρακολουθήσει, τον έχω συνηθίσει από μικρή που τον έβλεπα και ήταν για μένα μια ιεροτελεστία κάθε Μάιο. Να το δω και να το συζητήσω», λέει η νεαρή τραγουδίστρια.

«Η πρώτη μου ανάμνηση είναι με την Έλενα Παπαρίζου στο ”Die for you”. Είχα δηλώσει συμμετοχή και το 2022 αλλά τότε δεν είχε γίνει, όπως τώρα, εθνικός τελικός. Είχε ανοίξει όμως η ΕΡΤ και πάλι τις πόρτες της και είχε καλέσει τραγουδιστές. Είχα στείλει και τότε ήταν περίπου 10 καλλιτέχνες υποψήφιοι, που πήγε τελικά η Amanda», αποκάλυψε, παράλληλα, η Kianna στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.