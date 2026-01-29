Media

Κωνσταντίνος Καζάκος για Μανούσο Μανουσάκη: «Αισθάνθηκα σαν να έχασα ένα μέλος της οικογένειάς μου»

«Ήταν σοκ όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους περισσότερους ανθρώπους του γιατί ήταν μια χαρά» πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Καζάκος
Κωνσταντίνος Καζάκος και Μανούσος Μανουσάκης
Κωνσταντίνος Καζάκος και Μανούσος Μανουσάκης / NDP PHOTO

«Λυπήθηκα πάρα πολύ» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Καζάκος για την απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» και τον Γιάννη Βίτσα. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη.

«Λυπήθηκα πάρα πολύ. Τα «Άγουρα Κεράσια» που παρουσιάζουμε με την Τάνια ήταν η τελευταία του θεατρική σκηνοθεσία, και ήταν εκπληκτική. Έσκαβε στα συναισθήματα!», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Καζάκος.

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος πρόσθεσε: «Ήταν σοκ όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους περισσότερους ανθρώπους του γιατί ήταν μια χαρά και ξαφνικά σταμάτησε να υπάρχει.

Αισθάνθηκα σαν να έχασα ένα μέλος της οικογένειάς μου. Είχαμε έρθει αρκετά κοντά μετά το «Κόκκινο Ποτάμι». Λίγες ημέρες προτού πεθάνει, είχαμε μιλήσει, ήταν μία από τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε».

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος Καζάκος μίλησε για την απώλεια της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου. «Δεν υπάρχει παιδί που να μην του λείπει η αγκαλιά της μάνας του» ανέφερε μεταξύ άλλων.

