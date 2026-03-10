Κώστας Φραγκολιάς: Οι σουφραζέτες να δείχνουν περισσότερο σεβασμό στο φύλο που είναι υπεύθυνο για την επιβίωσή μας

Γυναίκες που έχουν κάνει αυτή την επιλογή, έχουν κι αυτές πρόβλημα;», αναρωτήθηκε σε πρόσφατε δηλώσεις του ο Κώστας Φραγκολιάς.

Ο Κώστας Φραγκολιάς παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Τρίτης (10.03.2026), όπου απάντησε για το ξέσπασμά του στο «Happy Day» κατά της Μαρίας Μπακοδήμου.

«Μια και μου δίνεται η ευκαιρία, σε όλες αυτές τις εκκολαπτόμενες και υπάρχουσες σουφραζέτες, θα ήθελα, στο φύλο που είναι υπεύθυνο για την εξέλιξη και επιβίωσή μας, περισσότερο σεβασμό. Και δεν μιλάω μόνο για τους άντρες, αλλά και τις γυναίκες. Γυναίκες δηλαδή που έχουν κάνει αυτή την επιλογή, έχουν κι αυτές πρόβλημα;», είπε αρχικά ο Κώστας Φραγκολιάς.

Ο Κώστας Φραγκολιάς ανέφερε επίσης: «Έχω υπογράψει για το “Happy Day” και του χρόνου. Αν έληγε το συμβόλαιό μου και είχα πρόταση από την ΕΡΤ, θα το συζητούσα. Είναι επαγγελματικό να συζητάς».

Όσα είχε δηλώσει ο Κώστας Φραγκολιάς για τη Μαρία Μπακοδήμου

Η Μαρία Μπακοδήμου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την άποψη ότι εάν ένας άντρας μετά τα 50 δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια “κάτι πάει λάθος”, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα Φραγκολιά και του Δημήτρη Παπανώτα στο «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (09.03.2026).

«Εγώ φρικάρω, έφτασα μπαμ 100 με αυτά που είπε η Μαρία. Κορίτσια, δεν βάζετε μυαλό, έτσι; Δηλαδή η Μαρία μου και η κάθε Μαρία, που κάνατε οικογένεια, κάνατε μία επιλογή. Αυτή η επιλογή δεν σας βγήκε, χωρίσατε, στεναχωρήσατε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, όλα αυτά», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Και εσείς κάνατε δηλαδή τις σωστές επιλογές, δεν κάνατε κανένα λάθος στη ζωή σας; Και εμείς που δεν κάναμε τέτοια επιλογή, που δεν κάναμε οικογένεια, δεν θέλαμε οικογένεια ή μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε και οικογένεια από θέμα υγείας είμαστε λάθος και κάτι τρέχει με εμάς; Ενώ εσείς τα κάνατε όλα τέλεια και είσαστε τέλειες; Πάτε καλά κορίτσια; Τώρα αλήθεια», πρόσθεσε για τη Μαρία Μπακοδήμου και τη Μαρία Σολωμού, που έχουν εκφράσει αυτήν την άποψη.

«Έχεις αφήσει έξω έναν παράγοντα: ότι γουστάρει ο άλλος να ‘ναι μπον βιβέρ. Δεν θέλει ευθύνες στο κεφάλι του, γιατί η οικογένεια δεν είναι άντε έτσι… έχεις τη μάνα της συζύγου, την οικογένεια της συζύγου, γιορτές, σχόλες, τη γιορτή της γυναίκας, τα παιδιά έχουν οικονομικά θέματα και θες, ρε παιδί μου, να ζήσεις τη ζωή σου», απάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Μπορούμε ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει ή μόνο οι γυναίκες το δικαιούνται; Αν το δικαιούνται μόνο οι γυναίκες, να μας το πείτε ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Μήπως κάτι δεν πάει καλά με τη Μαρία (σ.σ. Μπακοδήμου) και με την κυρία Σολωμού; Έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό ανθρώπους να εκφράζουν απόψεις άλλα αντ’ άλλων με ύφος ειδικού! Δηλαδή πραγματικά, φτάνει με τις βλακείες! Πόσες βλακείες μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος;

Πιστεύω ότι το πρόβλημα των κυριών των συγκεκριμένων με τους άντρες που δεν επιλέγουν να κάνουν οικογένεια είναι άλλο. Δεν αντέχουν τους μπον βιβέρς. Δεν τους αντέχουν. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι ένας άντρας αποφάσισε στη ζωή του να περνάει καλά. Γιατί μας κάνει εντύπωση ότι ένα ναυάγιο σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά; Και δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, αφορά και τον άνδρα ενός ζευγαριού. Όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, κάτι δεν πήγε καλά. Τι φοβάστε να το πείτε;», πρόσθεσε.