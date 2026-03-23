Κώστας Τερζάκης για Λάμψη: Ο Νίκος Φώσκολος μου είπε ότι θα φοράω μάσκα ως Ευλογητός και μ’ άρεσε πάρα πολύ

Ο ηθοποιός Κώστας Τερζάκης έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον θρυλικό ρόλο του Ευλογητού στη «Λάμψη» κι αποκάλυψε πώς του έκανε την πρόταση ο Νίκος Φώσκολος.

Το απόγευμα της Δευτέρας (23.03.2026) ο Κώστας Τερζάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, αποκαλύπτοντας ότι έβλεπε τον ρόλο του Ευλογητού που υποδυόταν στην «Λάμψη» ως πρόκληση.

Στην ερώτηση γιατί δέχτηκε τον ρόλο του Ευλογητού στο δημοφιλές σίριαλ του ΑΝΤ1, ο Κώστας Τερζάκης δήλωσε: «Ξέρετε τι γίνεται; Είναι παιχνίδι, δεν είναι δουλειά. Ασφαλώς πρέπει να πληρώνουμε το φως, το νερό, το τηλέφωνο, αλλά είναι παιχνίδι. Μες στα πλαίσια, λοιπόν, του παιχνιδιού, όπως και τώρα κάνω, ας πούμε, μεταγλωττίσεις. Είναι υπέροχο. Να μπορέσεις να κάνεις ένα καρτούν ή να μπορέσεις να κάνεις έναν ήρωα».

«Δεν με ενδιέφερε ποτέ η εικόνα μου και το πρόσωπό μου. Πιο πολύ με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει και μέχρι τώρα το αποτέλεσμα της δουλειάς μου, να είναι ευχάριστο και αποδοτικό σε ψυχαγωγία και διασκέδαση στο κοινό που επικοινωνώ και όχι τα υπόλοιπα. Δεν με αφορούσε ποτέ. Ούτε με αφορά. Δηλαδή δεν με αφορά καθόλου το αν θα φανώ, πού θα είμαι, αν θα ‘ναι η ταμπέλα εκεί». πρόσθεσε ο Κώστας Τερζάκης.

Όσο για το πώς προέκυψε η πρόταση ο Κώστας Τερζάκης, υπογράμμισε: «Ο Νίκος Φώσκολος είχε έρθει σε μια παράσταση, με είχε δει, μου λέει “έλα να μιλήσουμε”. Ήταν ένας πολύ σύγχρονος και δυναμικός άνθρωπος. Πάω το βράδυ, τα ραντεβού ήταν πάντα βράδυ. Μου λέει “θα κάνουμε αυτό και τα λοιπά, αλλά θέλω ένα one to one”, το ένα και το άλλο. Το σκέφτηκα, μ’ άρεσε πάρα πολύ… Μου είπε ότι θα είμαι με μάσκα και μου άρεσε πάρα πολύ ως πρόκληση. Το να μπορώ, ενώ παίζω και με το πρόσωπο, να μπορώ να κάνω και κάποιον ο οποίος παρασύρει και λέει… Γιατί είχε κάτι μονολόγους σελίδες! Μου άρεσε πάρα πολύ σαν πρόκληση. Έκανα τον ρόλο για περίπου εννιά μήνες και δεν είχαν διαρρεύσει τότε ποιος ήταν ο Ευλογητός. Υπήρξε σύμφωνο εμπιστευτικότητας κι από σένα κι απ’ τους άλλους. Απ’ όλους. Κι απ’ τις κάμερες κι απ’ όλους. Δεν το έλεγα πουθενά».

«Άλλο πρέπει να σας πω, ότι πήγα καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη με τη μάσκα! Πέφτανε φώτα, καπνοί, μες στο σκοτάδι, να της μιλάω… Μιλούσα σαν Ευλογητός. Όλο το πρωινό είχε γίνει εκείνη την ώρα ατμοσφαιρικό. Είχε τρομερά νούμερα τότε. Τρομερά», δήλωσε ακόμα ο Κώστας Τερζάκης για τον θρυλικό ρόλο που υποδύθηκε.

«Η μητέρα μου είχε μια μόνιμη αναπηρία. Όταν ήταν μωρό τότε επειδή δεν υπήρχαν ιδρύματα, ορφανοτροφεία, έπρεπε να έχεις πρόβλημα υγείας για να σε πάνε κάπου. Οπότε της κόψαν το πόδι. Απ’ τον αστράγαλο και κάτω. Της το έκοψαν γιατί δεν είχε κάπου να μείνει, οπότε για να μπει κάπου έπρεπε να έχουνε πρόβλημα. Αλλιώς το δίναν σε ένα γείτονα, σε ένα νονό, σε ένα ξάδερφο, ό,τι υπήρχε.

Δεν υπήρχε κανένας και έτσι μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο η μητέρα μου. Και έγινε πραγματικά ένας μορφωμένος άνθρωπος, με φοβερή συναισθηματική διάσταση και ήμουν πολύ τυχερός και από μάνα και από πατέρα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τη μητέρα του.

«Ο πατέρας μου ήταν “άρρωστος” ΑΕΚτζής και ο αδερφός του, ο θείος μου. Κάποια στιγμή παθαίνει έμφραγμα μες στο γήπεδο της ΑΕΚ. Από κει που ξεκίνησαν τα προβλήματα υγείας. Εγώ δεν ήμουνα εκείνη τη μέρα μπροστά. Από κει ξεκίνησαν και τα προβλήματα τα οποία διαιωνίστηκαν μέχρι που έφυγε πολύ νωρίς απ’ τη ζωή, δηλαδή πολύ νέος. Αλλά μου είχε πει τότε, εγώ ήμουνα 18 χρονών, “να σου πω κάτι, αν συμβεί, εγώ, μη σκέφτεσαι Ηράκλειο, Πεύκη, Ριζούπολη και τα λοιπά… Φιλαδέλφεια. Να ακούω το γήπεδο”. Και έτσι κι έγινε.

Και έρχεται η ειρωνεία της τύχης, το 2004, όπου ο τότε πρόεδρος που αναλαμβάνει, ο Ντέμης Νικολαΐδης διαλέγει από 1.000 φωνές, 150 πόσες άκουσε, ήταν στην Ισπανία, για να κάνει την καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας», εξομολογήθηκε για το πώς έγινε η «φωνή» της ΑΕΚ.

«Ούτε εγώ τον ήξερα προσωπικά, ούτε αυτός με ήξερε. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. “Γεια σας, να κάνουμε μια εκφώνηση για την ΑΕΚ”. Λέω “εντάξει”. Σε μένα τώρα ήρθαν όλα… Δωρεάν το έκανα! Εννοείται. Και το στούντιο, λέω “παιδιά ξεχάστε το, δωρεάν” προς τιμήν της ομάδας», πρόσθεσε ο Κώστας Τερζάκης.