Κώστας Τουρνάς: Η σύζυγος μου ήταν σίγουρη ότι δεν έπρεπε να πω τον “Αχιλλέα απ’ το Κάιρο”

Στη διαχρονικότητα των κομματιών σου αλλά και στη συμβολή της αγαπημένης του συζύγου σ’ αυτά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τουρνάς.

Ο γνωστός τραγουδιστής έδωσε μία νέα συνέντευξη το Σάββατο (13.12.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον Κυριάκο Θεοδοσίου στον Alpha. Μάλιστα, ο Κώστας Τουρνάς αναφέρθηκε σε ένα τραγούδι του που η γυναίκα του τον προέτρεπε να μην ερμηνεύσει.

«Ο πρώτος άνθρωπος που άκουγε ένα τραγούδι που έγραφα ήταν η γυναίκα μου. Πάντα. Ήταν σίγουρη ότι δεν έπρεπε να πω τον “Αχιλλέα απ’ το Κάιρο” γιατί ήταν ένα δύσκολο τραγούδι θεματικά και πίστευε ότι πιθανόν να μην με ωφελεί», δήλωσε, αρχικά, ο έμπειρος τραγουδιστής.

«Αν ακούσεις τον στίχο και τον προσέξεις λίγο, είναι ένα τραγούδι που στην ουσία φέρεται ενάντια σε οποιαδήποτε διαφορετικότητα ανθρώπινη. Αυτή η οποία είναι η αιτία από το να τσακωθούν δυο φίλοι έως να τσακωθούν δυο κράτη και να ξεσπάσει πόλεμος», πρόσθεσε.

«Το πρότεινα αυτό το τραγούδι στον Γιώργο Μαρίνο να το πει στο πρόγραμμα που κάναμε τότε στη “Μέδουσα”. Μου είπε όμως, “δεν έχει καμία δύναμη το τραγούδι να το πω εγώ όση δύναμη αποκτά να το πεις εσύ”», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Κώστας Τουρνάς στο μαγκαζίνο της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha το μεσημέρι του Σαββάτου.