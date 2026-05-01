Eurovision: Το επετειακό βίντεο «Life of Toni» για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού – Θα «ανοίξει» τον πρώτο ημιτελικό

Ο Μάιος του 2026 μετατρέπεται σε μία πολυεπίπεδη πολιτιστική εμπειρία, καθώς η Eurovision συμπληρώνει επτά δεκαετίες ζωής, τιμώντας το σύνθημα του διαγωνισμού «United by Music».

Στο πλαίσιο της 70ης επετείου της Eurovision, η ORF παρουσιάζει το «Life of Toni», ένα ιδιαίτερο βίντεο που θα «ανοίξει» τον πρώτο ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η ιστορία ακολουθεί τη ζωή ενός φανατικού θεατή από το 1956 μέχρι σήμερα, αποτυπώνοντας σημαντικές στιγμές της ζωής του μέσα από τη μουσική της Eurovision.

Από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, η Eurovision λειτουργεί ως σταθερός σύντροφος, συνοδεύοντας χαρές, αγάπες και απώλειες.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τον ρόλο του διαγωνισμού ως ένα πολιτιστικό σημείο αναφοράς που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει «δίπλα μας» εδώ και 70 χρόνια.

Το βίντεο θα αξιοποιηθεί από τα μέλη της EBU σε όλη την Ευρώπη για την προβολή της επετειακής διοργάνωσης.

Η επέτειος των 70 χρόνων συνοδεύεται από νέες ψηφιακές εμπειρίες.

Μέσω της λειτουργίας «My Scoreboard», οι fans μπορούν να βαθμολογούν τα αγαπημένα τους τραγούδια – τόσο της φετινής όσο και παλαιότερων διοργανώσεων – και να μοιράζονται τις επιλογές τους στα social media.