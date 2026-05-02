Γη της ελιάς – spoiler: Η Ισμήνη πιάνει στα πράσα Κωνσταντίνο και Φρύνη

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η Ισμήνη θα βρεθεί για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων στα προσεχή επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, καθώς ανακαλύπτει τον παράνομο δεσμό του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη. Και από εκείνη τη στιγμή το μόνο που αναζητά είναι η εκδίκηση.

Η Ισμήνη, συνεχίζει να μην μπορεί να δεχτεί την απόφαση του Κωνσταντίνου να χωρίσουν και κάνει ό,τι μπορεί για να τον κρατήσει κοντά της. Από την άλλη, εκείνος το μόνο που θέλει είναι να βρίσκεται με τη Φρύνη: όπως θα παρακολουθήσουμε, αδιαφορεί για τους εκβιασμούς της Ισμήνης και συνεχίζει να βλέπει την αγαπημένη του. Ωστόσο κάποια στιγμή η Ισμήνη υποψιάζεται ότι ο Κωνσταντίνος την απατάει και αποφασίζει να τον παρακολουθήσει. Το ένστικτό της επιβεβαιώνεται σύντομα, όταν βλέπει τη Φρύνη να τον πλησιάζει. Αποφασίζει όμως να μην κάνει σκηνή, μέχρι να βεβαιωθεί ότι όντως συμβαίνει κάτι μεταξύ τους.

Παράλληλα, η παρατεταμένη απουσία της Ισμήνης από το γραφείο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, και ο Τζον με τον Στάθη, με βαριά καρδιά, αποφασίζουν να μιλήσουν ευθέως στον Κωνσταντίνο. Την επόμενη μέρα η Ισμήνη βγάζει αντικλείδι για το σπίτι του Κωνσταντίνου, σκοπεύοντας να τον αιφνιδιάσει. Πράγματι, το ίδιο βράδυ εισβάλλει στο σπίτι και τον πιάνει στα πράσα με τη Φρύνη. Η Ισμήνη, εκτός εαυτού μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης του Κωνσταντίνου και της Φρύνης, πηγαίνει στον Λυκούργο και του εξιστορεί τα πάντα.

Ο Κωνσταντίνος υπερασπίζεται την επιλογή του, μαζεύει τα πράγματά του και μετακομίζει στο νέο του σπίτι, αλλά η Ισμήνη απειλεί ότι θα του κάνει τη ζωή κόλαση. Θολωμένη από θυμό και γεμάτη δίψα για εκδίκηση, βανδαλίζει το ανθοπωλείο της Φρύνης, αφήνοντας πίσω μόνο καταστροφές. Έτσι, μέσα σε λίγη ώρα όλο το χωριό έχει ενημερωθεί για ό,τι συμβαίνει. Η Βασιλική ξεκαθαρίζει στον Στέφανο ότι δεν μπορεί να κάνει πια παρέα με τη Φρύνη, εκείνος όμως βάζει τα όριά του και υπερασπίζεται τη φίλη του.

Η Ισμήνη στη συνέχεια απαιτεί από τον Λυκούργο να βγάλει το διαζύγιο με αντιδικία, αλλά εκείνος την προειδοποιεί πως, αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της, καθώς ο Κωνσταντίνος δεν θα της επιτρέψει να του στερήσει την Αιμιλία. Παρόλα αυτά, η Ισμήνη, μέσα στην απελπισία της, ζητάει συμπαράσταση ακόμα και από την Αριάδνη.