Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Όλοι είναι σίγουροι πως πίσω από την απόπειρα κρύβεται ο Θεόφιλος

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη (4-7.05.2026) στις 22:00.

Μετά την απόπειρα εναντίον του Άγγελου, ο Αχιλλέας τραυματίζεται ελαφρά, προλαβαίνοντας την τελευταία στιγμή να τον προστατεύσει. Όλοι είναι σίγουροι πως πίσω από την απόπειρα κρύβεται ο Θεόφιλος, κι αυτό απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 4 Μαΐου

Επεισόδιο 105: Μετά την απόπειρα εναντίον του Άγγελου, ο Αχιλλέας τραυματίζεται ελαφρά, προλαβαίνοντας την τελευταία στιγμή να τον προστατεύσει. Το γεγονός ταράζει τις ισορροπίες και ενισχύει τις υποψίες ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει με τον Θεόφιλο, παρά την υποτιθέμενη συμφωνία. Όλοι είναι σίγουροι πως πίσω από την απόπειρα κρύβεται ο Θεόφιλος, κι αυτό απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 5 Μαΐου

Επεισόδιο 106: Ο Άγγελος επιχειρεί να κρατήσει τον έλεγχο και να περιορίσει τη ζημιά, μη μπορώντας ακόμα να αποδείξει ποιος κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του. Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος αρνείται στους πάντες την εμπλοκή του. Παράλληλα, η Σοφία και ο Μιχάλης προχωρούν το επικίνδυνο σχέδιό τους, με τη μεταξύ τους έλξη να περιπλέκει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Η Έλλη αρχίζει να βλέπει ρωγμές στη συμπεριφορά του Μιχάλη, ενώ η Ζωή αρχίζει να δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα που την τρομάζουν.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 6 Μαΐου

Επεισόδιο 107: Η Κατερίνα συμπαραστέκεται στον Αχιλλέα, πράγμα που ξυπνάει τη ζήλια του Χάρη, που διαπιστώνει πως τελικά έχει συναισθήματα για την Κατερίνα. Μέσα στον πανικό των γεγονότων που τρέχουν ανεξέλεγκτα πλέον, η Σοφία μαθαίνει από τη Θεανώ πως υπάρχει μια διαθήκη του Χαρίλαου Καλλιγά. Αυτό την αναστατώνει και λέει στην Θεανώ να την της φέρει. Στο μεταξύ ανάμεσα σ’ αυτή και τον Μιχάλη αρχίζει να φουντώνει ένα πάθος χωρίς όρια και εφόσον έχει μάθει όσα ήθελε από την Έλλη, εξαφανίζεται από τη ζωή της, έτσι ξαφνικά όπως εμφανίστηκε. Ο Ορφέας και η Φωτεινή ζουν πιεσμένοι από τον καταιγισμό των γεγονότων.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 7 Μαΐου

Επεισόδιο 108: Η Άννα προσπαθεί μάταια να προσεγγίσει τον Λευτέρη και λέει στην Φωτεινή να μεσολαβήσει να τα βρουν. Ο Θεόφιλος και η Βέρα έχουν αποδεχτεί πως η σχέση τους είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική, με την Εβίτα να αντιδρά και τη Νικαίτη να προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Η Ζωή νομίζει πως βλέπει τον Μιχάλη, με την άκρη του ματιού της, αλλά αυτός εξαφανίζεται πριν προλάβει να σιγουρευτεί ότι ήταν αυτός, ενώ τα ανώνυμα τηλεφωνήματα με τις σιωπές συνεχίζονται. Ο Άγγελος παρατηρεί την αλλόκοτη συμπεριφορά της και η Ζωή του εκμυστηρεύεται ότι νιώθει πως έρχεται κάτι πολύ επικίνδυνο.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions