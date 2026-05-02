Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Η Άρτεμις και οι δικοί της υποψιάζονται ο ένας τον άλλον για το ποιος είναι ο χαφιές

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί», που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 23:00.

Η Άρτεμις και οι δικοί της κάνουν όλο και πιο τρελές εικασίες για το ποιος ή ποια μπορεί να είναι ο χαφιές αλλά και ο μεγάλος κακός, μέχρι που αρχίζουν να υποψιάζονται ο ένας τον άλλο. Ο Πάκης προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χωριού, όμως σύντομα κάτι συνταράσσει τους πάντες συθέμελα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 4 Μαΐου

Eπεισόδιο 117o. Η Άρτεμις και οι δικοί της κάνουν όλο και πιο τρελές εικασίες για το ποιος ή ποια μπορεί να είναι ο χαφιές αλλά και ο μεγάλος κακός, μέχρι που αρχίζουν να υποψιάζονται ο ένας τον άλλο. Το χωριό χωρίζεται σε ομάδες εργασίας για να αντιμετωπίσουν τόσο τον Θωμά και το φράγμα, όσο και τα όσα τους είπε ο Γερμανός. Η Στράτος αμφιβάλει για την αποτελεσματικότητά της ως αστυνομικός και σκέφτεται να παραιτηθεί. Η Μαίρη και η Μίνα κάνουν μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση για τα δικά τους μυστικά. Ο Πάκης προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χωριού, όμως σύντομα κάτι συνταράσσει τους πάντες συθέμελα.

Το παιδί: Τρίτη 5 Μαΐου

Eπεισόδιο 118ο. Οι χωριανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στήνουν σκηνές στο χωριό. Η Άρτεμις και η Ιρίνα αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να κινηθούν εκείνοι πρώτοι εναντίον του Τιεν, οργανώνοντας εκπαίδευση σε στρατηγικές αντεπίθεσης και τεχνικές διαφυγής. Σε ένα έκτακτο Πιεσόμετρο, οι χήρες προσπαθούν να καταγγείλουν τα όσα γίνονται. Παράλληλα, η Βούλα κάνει μια πιο ειλικρινή συζήτηση με τον Πάκη για τους σκοπούς του. Οι Νεοχωρίτες προσπαθούν να χωνέψουν τη νέα τους καθημερινότητα, όμως η Άφρο και η Ελένη μαθαίνουν πως η «Σκιά» που κυνηγάει τους Αθηναίους ίσως βρίσκεται στο χωριό. Την ίδια ώρα, το κακό ετοιμάζεται να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο.

Το παιδί: Τετάρτη 6 Μαΐου

Eπεισόδιο 119ο. Όσο η Άρτεμις και οι υπόλοιποι προετοιμάζονται για μάχη, ο Τιέν εμφανίζεται απρόσμενα στο Νεοχώρι. Ο Τιέν αποκαλύπτει τη σύνδεσή του με το φράγμα και σπέρνει τον τρόμο σε όλους, ενώ ταυτόχρονα η Μίνα και η Μαίρη επιδιώκουν να του πάρουν συνέντευξη. Η Σίσσυ, ο Θέμης και η Βάνα προσπαθούν μάταια να τον εμποδίσουν, ενώ η Άρτεμις και ο Πέτρος ζητούν βοήθεια από τη Μυρτώ η οποία έχει τα δικά της προβλήματα. Ενώ κάθε προσπάθεια μοιάζει αναποτελεσματική, η Βάνα πείθει την Άρτεμη να πάρει τον Δημήτρη και να φύγουν. Τέλος, η Ιρίνα και ο Μιχαήλ αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τον Τιέν κατά μέτωπο.

Το παιδί: Πέμπτη 7 Μαΐου

Eπεισόδιο 120ό. Ο χωριανοί, τρομοκρατημένοι με όλα όσα συμβαίνουν, ζητούν βοήθεια από τη Σίσσυ για να ξεπεράσουν τους ιδιαίτερους φόβους τους και να αντιμετωπίσουν τον Τιέν. Η Ιρίνα διαφωνεί με την ιδέα να υποκύψουν, ενώ ο Ιβάν κάνει μια ουσιαστική κουβέντα με τον Μιχαήλ και καταλήγουν σε μια συμφωνία για το μέλλον του γιου του. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο ξεκινά ένας αναπάντεχος αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των μεγαλύτερων και των νεαρότερων. Στην καντίνα, η Βάνα και η Ιρίνα φτιάχνουν αμαρτίες για το τραπέζι των δύο οικογενειών, με το γεύμα να κλείνει με τον πιο απροσδόκητο τρόπο.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη