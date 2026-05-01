Φωκάς Ευαγγελινός: Θα ήθελα η Ελλάδα να βγει πρώτη στη Eurovision όχι για εμένα ή την ΕΡΤ, αλλά για τον Akyla

Λίγο πριν αναχωρήσει με την ελληνική αποστολή για την Αυστρία, όπου θα διεξαχθεί φέτος η Eurovision, ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για όλα και εξήγησε για ποιον λόγο θέλει ο Αkylas να κερδίσει τον διαγωνισμό τραγουδιοού.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε στον Παναγιώτη Βαζαίο και το Λοιπόν, αναφέροντας ότι έχουν δουλέψει όλοι σκληρά για να παρουσιάσουν το act της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Akylas εκφράζει ένα όνειρο μιας νέας γενιάς.

«Το κλίμα είναι έντονα φορτισμένο με ενθουσιασμό και προσμονή. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά όλο αυτό το διάστημα και νιώθουμε ότι πλέον πλησιάζει η στιγμή να παρουσιάσουμε κάτι που πιστεύουμε πραγματικά. Υπάρχει συγκέντρωση, αλλά και χαρά για αυτό που έχουμε δημιουργήσει» είπε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Ο Akylas είναι ένας καλλιτέχνης με αυθεντικότητα και δυναμισμό και αυτό περνάει προς τα έξω. Δεν είναι κάτι κατασκευασμένο, είναι κάτι αληθινό και αυτό είναι που αγγίζει τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Εγώ θα ήθελα σαν αποτέλεσμα αυτό που επιθυμούν όλοι. Πάμε να διαγωνιστούμε και η λέξη «διαγωνισμός» είναι πάρα πολύ όμορφη. Μέσα από αυτόν τον θεσμό δίνεται η δυνατότητα να εκφραστείς, να δημιουργήσεις και να διεκδικήσεις. Αν μπορούσατε να ευχηθείτε ένα αποτέλεσμα, ποιο θα ήταν αυτό; Θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση. Και το λέω ξεκάθαρα. Αυτά θα ήθελα να είναι η πρώτη θέση όχι για εμένα, όχι για την ΕΡΤ, αλλά για τον Akyla», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Γιατί ο Akylas πρεσβεύει κάτι πολύ σημαντικό. Εκφράζει ένα όνειρο μιας νέας γενιάς, που λέει «φέρ’ το», που σημαίνει «ζητάω», «διεκδικώ». Και αυτό δεν είναι επιφανειακό, δεν έχει να κάνει με υλικά πράγματα, αλλά με βαθύτερες επιθυμίες και στόχους», υπογράμμισε ακόμα ο Φωκάς Ευαγγελινός.