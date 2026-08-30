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Ο Alpha ετοιμάζει μίνι σειρά με τους Πάνο Βλάχο, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκο Ψαρρά

Πρόκειται για ένα κοινωνικό θρίλερ με επίκεντρο τη βία
Μαρία Ναυπλιώτου
H Μαρία Ναυπλιώτου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μία νέα σειρά με τίτλο «Οι άλλοι» έχει στα σκαριά ο Alpha και στο καστ βρίσκονται δυνατά ονόματα της υποκριτικής τέχνης, όπως οι Πάνος Βλάχος, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκος Ψαρράς.

Η μίνι σειρά «Οι άλλοι» είναι η ελληνική μεταφορά της πολυσυζητημένης βραζιλιάνικης επιτυχίας «Os Outros» και αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες νέες παραγωγές του Alpha.

Με πρωταγωνιστές τον Πάνο Βλάχο, τη Μαρίνα Καλογήρου, τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νίκο Ψαρρά, η σειρά αποτελείται από δώδεκα επεισόδια και εξερευνά ένα από τα πιο επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα: το εφηβικό bullying και τις συνέπειές του στις οικογένειες. Στο καστ προστέθηκε και η Αγγελική Καρυστινού.

Σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Αβρανά και με σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Έλενας Σακαλή, η ιστορία ξεκινά από έναν καβγά ανάμεσα σε δύο εφήβους που κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα.

Πολύ σύντομα όμως η αντιπαράθεση μεταφέρεται στους γονείς, μετατρέπεται σε έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο και φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, τραύματα και σκοτεινά ένστικτα, που αποδεικνύουν πως η βία γεννιέται πολύ πριν εμφανιστεί στα παιδιά.

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