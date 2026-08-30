Ο Alpha ετοιμάζει μίνι σειρά με τους Πάνο Βλάχο, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκο Ψαρρά

Μία νέα σειρά με τίτλο «Οι άλλοι» έχει στα σκαριά ο Alpha και στο καστ βρίσκονται δυνατά ονόματα της υποκριτικής τέχνης, όπως οι Πάνος Βλάχος, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκος Ψαρράς.

Η μίνι σειρά «Οι άλλοι» είναι η ελληνική μεταφορά της πολυσυζητημένης βραζιλιάνικης επιτυχίας «Os Outros» και αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες νέες παραγωγές του Alpha.

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Με πρωταγωνιστές τον Πάνο Βλάχο, τη Μαρίνα Καλογήρου, τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νίκο Ψαρρά, η σειρά αποτελείται από δώδεκα επεισόδια και εξερευνά ένα από τα πιο επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα: το εφηβικό bullying και τις συνέπειές του στις οικογένειες. Στο καστ προστέθηκε και η Αγγελική Καρυστινού.

Σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Αβρανά και με σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Έλενας Σακαλή, η ιστορία ξεκινά από έναν καβγά ανάμεσα σε δύο εφήβους που κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα.

Πολύ σύντομα όμως η αντιπαράθεση μεταφέρεται στους γονείς, μετατρέπεται σε έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο και φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, τραύματα και σκοτεινά ένστικτα, που αποδεικνύουν πως η βία γεννιέται πολύ πριν εμφανιστεί στα παιδιά.