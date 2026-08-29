Σπύρος Γραμμένος: Φοβάμαι όσους έχουν έτοιμη απάντηση πριν καν ακούσουν την ερώτηση, δεν είναι όλες οι απόψεις ίσες

Για τους λόγους που θέλει, συνήθως, να ενοχλεί μέσα από την τέχνη αλλά και για την αμφιβολία που πια αντιμετωπίζεται ως αδυναμία μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Γραμμένος στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου.

Αν γράφατε ένα τραγούδι που θα ενοχλούσε τους πάντες, τι θέμα θα είχε;

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Μάλλον δεν θα διάλεγα θέμα με σκοπό να ενοχλήσω. Αν ξεκινήσεις να γράφεις με αυτόν τον στόχο, υπάρχει κίνδυνος να γράψεις με αυτόν περισσότερο για την πρόκληση παρά για την αλήθεια. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι πόσο εύκολα έχουμε αρχίσει να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε στρατόπεδα. Δεν χρειάζεται καν να διαφωνήσεις πολύ.

Αρκεί να μην συμφωνήσεις απόλυτα και αμέσως γίνεσαι “ο απέναντι”. Ίσως, λοιπόν, ένα τραγούδι που να λέει ότι κανείς μας δεν είναι μόνο καλός ή μόνο κακός, ότι όλοι έχουμε αντιφάσεις και ευθύνες, να ενοχλούσε περισσότερο από όσο νομίζουμε. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πιστεύεις ότι το πρόβλημα βρίσκεται πάντα στους άλλους.

Γιατί να παραδεχθεί κανείς ότι δεν έχει πάντα δίκαιο ακούγεται πιο προκλητικό από ένα σύνθημα;

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Γιατί έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε την αμφιβολία σαν αδυναμία. Σήμερα, όλοι πρέπει να είναι απόλυτοι. Αν πεις “δεν ξέρω”, θεωρείται ότι δεν έχεις άποψη. Στο “θέλω να το σκεφτώ λίγο ακόμα” είσαι ύποπτος. Πρέπει να απαντήσεις αμέσως, να διαλέξεις στρατόπεδο, να υπερασπιστείς τη θέση σου μέχρι τέλους, λες και η αλλαγή γνώμη όταν αλλάζουν τα δεδομένα.

Αυτό που φοβάμαι είναι τους ανθρώπους που έχουν έτοιμη απάντηση πριν καν ακούσουν την ερώτηση. Δεν είναι όλες οι απόψεις ίσες. Δεν είναι κάθε θέση σεβαστή μόνο και μόνο επειδή κάποιος τη φώναξε λίγο πιο δυνατά.

Ο ρατσισμός και ο φασισμός, για παράδειγμα, δεν είναι άποψη. Όταν κάποιος έχει διαλέξει αυτόν τον δρόμο, δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν φοβάμαι τον άνθρωπο που θα μου πει “διαφωνώ”. Φοβάμαι εκείνον που είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κάνει λάθος.