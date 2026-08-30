Η Δήμητρα Παπαδοπούλου ετοιμάζει νέα κωμική σειρά – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η δημιουργός πίσω από εμβληματικές τηλεοπτικές επιτυχίες, όπως «Οι απαράδεκτοι» και το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», επιστρέφει στη μικρή οθόνη με μια ολοκαίνουργια κωμική σειρά. Το νέο αυτό εγχείρημα εστιάζει στις σύγχρονες γυναίκες, αναδεικνύοντας με χιούμορ και διεισδυτικότητα τις καθημερινές αντιφάσεις, τις προκλήσεις και τις σύνθετες πτυχές της ζωής τους.

Η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος ενώνει τις δυνάμεις της με κορυφαίους συντελεστές, εξασφαλίζοντας μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με έντονο διεθνές άρωμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Realnews, τη σκηνοθεσία της νέας σειράς της Δήμητρας Παπαδοπούλου αναλαμβάνει ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Ντένης Ηλιάδης.

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Ο Ντένης Ηλιάδης, ο οποίος έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στο Χόλιγουντ και έχει υπογράψει επιτυχίες όπως η ταινία «Hardcore», επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα. Στο παρελθόν είχε εμπλακεί ενεργά στην προετοιμασία της μίνι σειράς «Μεγάλη χίμαιρα» για λογαριασμό της ΕΡΤ.

Την εκτέλεση της παραγωγής της σειράς υπογράφει η Faliro House Productions, η εταιρεία του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, που έχει αναλάβει μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, όπως ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η συμμετοχή τόσο του Ντένη Ηλιάδη όσο και της Faliro House στη νέα δουλειά της Δήμητρας Παπαδοπούλου κάνει το εν λόγω project αρκετά φιλόδοξο και αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.